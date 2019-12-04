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04.12.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о гибели 8 пожарных в Москве могут вернуть на доследование

Текст: Тимофей Борисов

Суд собирается вернуть на доследование громкое дело о гибели 8 пожарных в Москве в 2016 году.

По этому делу, возбужденному по статье халатность, обвинение предъявлено двум столичным пожарным начальникам Дмитрию Ширлину и Сергею Барсукову. Еще на стадии следствия сам факт их уголовного преследования вызвал большое недовольство и споры, прежде всего, в профессиональной среде.

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Когда же дело дошло до суда, в процесс со свидетельскими показаниями в пользу обвиняемых пришли многие коллеги Ширлина и Барсукова, вплоть до заместителя министра Игоря Денисова.

По всей видимости эти показания на суде сделали свое дело. В результате председательствующая судья по делу судья сегодня предложила вернуть дело на доследование. Как сообщил корреспондент ТАСС из зала Преображенского райсуда, судья сказала прямо: "обвинение составлено с нарушением требований УПК РФ, есть основания вернуть дело на доследование".

Адвокат Ширлина Руслан Голенков поддержал судью. По его мнению, предварительное следствие проведено крайне слабо.

Фото: СК/РИА Новости
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"В суде, как мы установили, выяснены новые обстоятельства, которые не могли быть подвержены экспертной оценке. Эксперты, которые разрешали вопрос о том, что же явилось причиной взрыва - аммиак или не аммиак - лишены были возможности исследовать эти обстоятельства, потому что в распоряжение они не были предоставлены. Следователь никого не спрашивал", - рассказал адвокат.

Напомним, резонансный пожар на востоке Москвы на Амурской улице произошел в 2016 году. Тогда по указанию начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергея Барсукова, 20 пожарных были отправлены на крышу горящих складов, которая в последствии не выдержала и рухнула. По версии следствия 8 пожарных погибли именно по причине неверно отданного приказа Барсукова и Ширлина, тушить огонь с кровли. С доводами следствия согласны и родственники погибших. Защита же считает, что кровля рухнула из-за взрыва, но следствие не проводило взрывотехническую экспертизу.

 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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