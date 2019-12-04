Дело о гибели 8 пожарных в Москве могут вернуть на доследование

Суд собирается вернуть на доследование громкое дело о гибели 8 пожарных в Москве в 2016 году.

По этому делу, возбужденному по статье халатность, обвинение предъявлено двум столичным пожарным начальникам Дмитрию Ширлину и Сергею Барсукову. Еще на стадии следствия сам факт их уголовного преследования вызвал большое недовольство и споры, прежде всего, в профессиональной среде.

Когда же дело дошло до суда, в процесс со свидетельскими показаниями в пользу обвиняемых пришли многие коллеги Ширлина и Барсукова, вплоть до заместителя министра Игоря Денисова.

По всей видимости эти показания на суде сделали свое дело. В результате председательствующая судья по делу судья сегодня предложила вернуть дело на доследование. Как сообщил корреспондент ТАСС из зала Преображенского райсуда, судья сказала прямо: "обвинение составлено с нарушением требований УПК РФ, есть основания вернуть дело на доследование".

Адвокат Ширлина Руслан Голенков поддержал судью. По его мнению, предварительное следствие проведено крайне слабо.

"В суде, как мы установили, выяснены новые обстоятельства, которые не могли быть подвержены экспертной оценке. Эксперты, которые разрешали вопрос о том, что же явилось причиной взрыва - аммиак или не аммиак - лишены были возможности исследовать эти обстоятельства, потому что в распоряжение они не были предоставлены. Следователь никого не спрашивал", - рассказал адвокат.

Напомним, резонансный пожар на востоке Москвы на Амурской улице произошел в 2016 году. Тогда по указанию начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения Сергея Барсукова, 20 пожарных были отправлены на крышу горящих складов, которая в последствии не выдержала и рухнула. По версии следствия 8 пожарных погибли именно по причине неверно отданного приказа Барсукова и Ширлина, тушить огонь с кровли. С доводами следствия согласны и родственники погибших. Защита же считает, что кровля рухнула из-за взрыва, но следствие не проводило взрывотехническую экспертизу.