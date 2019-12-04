Об этом рассказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко на конференции "Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия".
- Степень готовности третьего участка ЦКАД порядка 80 процентов, - сообщил Вячеслав Петушенко. - Мы уверены, что его сдадим, там осталось только один газопровод перенести. Пятый участок готов на 70 процентов. На столько же - первый участок. Это те участки, которые мы сдаем в 2020 году. Четвертый участок самый сложный, поэтому он и на 2021 год перенесен, там сделано порядка 30 процентов и там самые сложные вопросы по переустройству сетей.
Кстати, проблемы с переносом газопровода носят системный характер. С ними возникают сложности на всех участках строительства дорог. И эти проблемы тяжелее всего решаются.
На третьем участке ЦКАД а потом и на всем кольце не будут использоваться привычные пункты взимания платы. Над дорогой будет стоять рамка с камерами и датчиками, машина просто будет проезжать под ней, не снижая скорости, а плата будет списываться с транспондера.
Идея хороша, и такой способ применяется во всем цивилизованном мире. Как рассказал руководитель единого оператора ЦКАД Кирилл Терентьев, барьерные технологии сопровождаются вынужденными остановками и частыми ДТП, а поведение шлагбаумов бывает неожиданным. В результате - снижение пропускной способности. Кроме того, это огромные территории и затраты на их строительство и содержание. На 45 пунктов приходится 174 автомобильных полосы. От этого еще и экология страдает.
При организации "Свободного потока" средняя скорость увеличивается до 100 км/ч, а само развертывание систем оплаты - в два раза быстрее.
Сейчас 50 процентов оплаты проездов производится через транспондеры. У грузовиков - 70 процентов. Но остаются те, кто не пользуется этими гаджетами. Как они будут оплачивать проезд по платнику?
По словам Вячеслава Петушенко, система по госномеру будет устанавливать собственника автомобиля. После проезда по платному участку у него будет пять дней на то, чтобы заплатить за проезд. Это можно будет сделать через интернет-сервисы. Если в течение пяти дней оплаты не будет, то ему будет направлен штраф.
Но со штрафами тоже не все так просто. Как сообщил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, два с половиной года госкомпания бьется над тем, чтобы в Кодекс об административных правонарушениях были внесены поправки, которые введут ответственность за неоплату проезда, а также позволят в автоматическом режиме выявлять тех, кто его не оплатил, и направлять им "письма счастья". Однако до сих пор эти поправки даже не внесены в Госдуму. А без них безбарьерный проезд не сможет заработать.
Конечно, сейчас "зайцев" штрафуют. Но за проезд на запрещающий сигнал светофора. А при безбарьерном проезде светофоров уже не будет.