Третий участок ЦКАД, связывающий Горьковское и Ленинградское направления выезда из Москвы, планируется ввести в эксплуатацию уже летом 2020 года. Причем по всем платным участкам на ЦКАД будет организовано так называемое безбарьерное движение. То есть не будет шлагбаумов и ставших привычными тем, кто пользуется платными участками, пунктов взимания платы.

Об этом рассказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко на конференции "Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия".

- Степень готовности третьего участка ЦКАД порядка 80 процентов, - сообщил Вячеслав Петушенко. - Мы уверены, что его сдадим, там осталось только один газопровод перенести. Пятый участок готов на 70 процентов. На столько же - первый участок. Это те участки, которые мы сдаем в 2020 году. Четвертый участок самый сложный, поэтому он и на 2021 год перенесен, там сделано порядка 30 процентов и там самые сложные вопросы по переустройству сетей.

Кстати, проблемы с переносом газопровода носят системный характер. С ними возникают сложности на всех участках строительства дорог. И эти проблемы тяжелее всего решаются.

На третьем участке ЦКАД а потом и на всем кольце не будут использоваться привычные пункты взимания платы. Над дорогой будет стоять рамка с камерами и датчиками, машина просто будет проезжать под ней, не снижая скорости, а плата будет списываться с транспондера.

Идея хороша, и такой способ применяется во всем цивилизованном мире. Как рассказал руководитель единого оператора ЦКАД Кирилл Терентьев, барьерные технологии сопровождаются вынужденными остановками и частыми ДТП, а поведение шлагбаумов бывает неожиданным. В результате - снижение пропускной способности. Кроме того, это огромные территории и затраты на их строительство и содержание. На 45 пунктов приходится 174 автомобильных полосы. От этого еще и экология страдает.

При организации "Свободного потока" средняя скорость увеличивается до 100 км/ч, а само развертывание систем оплаты - в два раза быстрее.

Сейчас 50 процентов оплаты проездов производится через транспондеры. У грузовиков - 70 процентов. Но остаются те, кто не пользуется этими гаджетами. Как они будут оплачивать проезд по платнику?

По словам Вячеслава Петушенко, система по госномеру будет устанавливать собственника автомобиля. После проезда по платному участку у него будет пять дней на то, чтобы заплатить за проезд. Это можно будет сделать через интернет-сервисы. Если в течение пяти дней оплаты не будет, то ему будет направлен штраф.

На ЦКАД не будут использоваться привычные пункты взимания платы со шлагбаумами

Но со штрафами тоже не все так просто. Как сообщил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, два с половиной года госкомпания бьется над тем, чтобы в Кодекс об административных правонарушениях были внесены поправки, которые введут ответственность за неоплату проезда, а также позволят в автоматическом режиме выявлять тех, кто его не оплатил, и направлять им "письма счастья". Однако до сих пор эти поправки даже не внесены в Госдуму. А без них безбарьерный проезд не сможет заработать.

Конечно, сейчас "зайцев" штрафуют. Но за проезд на запрещающий сигнал светофора. А при безбарьерном проезде светофоров уже не будет.