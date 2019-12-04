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04.12.2019 23:59
Рубрика: Дороги

Девять из десяти

Первый сильный снегопад в Москве привел к транспортному коллапсу
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 275 (8033)
В среду Москву накрыл первый сильный снегопад. В результате к вечеру столицу парализовали девятибалльные пробки. Некоторые водители добирались до дома часами.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О том, что от машины лучше вообще отказаться, автолюбителей предупредили еще утром. Для тех, кто к этому не прислушался, начались "все радости" зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра возникло много мелких ДТП, а к вечеру движение начало осложняться.

Фото: Михеев Сергей/РГ
Мощное потепление принесет в Москву ледяные дожди

Метель, как и обещали синоптики, началась во второй половине дня. Уже к пяти вечера на дорогах образовалась скользкая снежная жижа, и скорость потока на основных магистралях упала практически до нуля. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сложнее всего водителям приходилось на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на центральных набережных города - на Москворецкой, например, движение вообще было полностью парализовано. А на внутренней стороне Садового кольца сплошной многокилометровый затор растянулся от Зубовского бульвара до поворота на Воронцово Поле - почти на шесть километров. Около семи часов Садовое вообще чуть не замкнулось.

Значительные затруднения возникли и на большинстве вылетных магистралей по направлению в область, а также на МКАД, где в обе стороны нельзя было проехать между Каширским и Бесединским шоссе. Рекордный затор при этом образовался на внешней стороне кольца от Осташковского шоссе до съезда на "Новую Ригу" - его длина составила почти 30 километров. Стрелки спидометров редко поднимались выше 10 км/ч, и водители простояли в пробке более трех часов.

Кстати

Виной всему оказался мощный атлантический циклон, который принес в столичный регион теплый воздух. Столбики термометров резко подскочили вверх. Синоптики отмечают, что такие "температурные качели" - благодатная почва для ледяных дождей. Так что автомобилистам лучше сделать выбор в пользу метро или МЦД и в четверг - на дорогах будет настоящий каток.