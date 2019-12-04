После взрыва газа в доме под Белгородом возбуждено дело

Уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону.

Как отметили в пресс-службе управления, дело завели по признакам преступления, предусмотренным пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека".

Сейчас спасатели завершили разбор завалов. Как сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области, над этим работали свыше 200 человек и 66 единиц техники.

Напомним, взрыв прогремел около 20 часов накануне: в этот момент в четырехэтажке находились 24 человека. 17 из них эвакуировали, еще пятерых увезли с травмами в больницу, а потом госпитализировали и женщину, которую спасатели нашли под завалами.

Уже за полночь там же обнаружили еще одного жителя дома, он был мертв. В региональном СК отметили, что тело погибшего направят на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей взрыва и обрушения, а также осматривают место трагедии.