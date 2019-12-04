В Белгородской области снесут пострадавший от взрыва дом

Владельцам квартир в рухнувшем от взрыва жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области предоставят жилье в новом доме в этом же поселке. По словам главы региона Евгения Савченко, жилье будет равноценным тому, что они имели в пострадавшем доме. Планируется, что это произойдет уже будущим летом, а до этого люди смогут жить в маневренном фонде.

Напомним, что люди уже получили по 40 тысяч рублей на первоочередные нужды - эту сумму выделили из бюджетов разных уровней и от компании-инвестора.

Помимо этого, якорный работодатель поселка Яковлево выделит каждой из пострадавших семей по 500 тысяч рублей на приобретение домашней техники и мебели.

Пострадавший от взрыва дом уже готовят к сносу. На его месте уже предложено не стоить никакого здания.

Справка "РГ"

ЧП в поселке Яковлево произошло накануне вечером. Около 20 часов в четырехэтажном жилом доме прогремел взрыв. Под завалами погиб один человек, пострадали шестеро. Около 20 человек были эвакуированы, сейчас они находятся у родственников.