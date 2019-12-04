В Москве арестовали иностранца по подозрению в содействии терроризму

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина, приехавшего из одной из бывших республик СССР, по подозрению в содействии террористической деятельности, сообщает ТАСС.

По данным источника, подозреваемый состоит в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных оказались граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

Преступники распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. В частности, они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.