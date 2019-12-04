В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских

Следователи СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении троих полицейских. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудников МО МВД "Кавалервский" подозревают в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года полицейские применили недозволенные методы расследования к местному жителю, который стал очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное.

Речь идет об убийстве на охоте, после которого тело погибшего исчезло с места преступления. По одной из версий, к преступлению мог быть причастен 20-летний житель Зеркального, в тот день он находился с убитым в лесу. По информации МВД, во время допроса он свою причастность отрицал. В ведомстве также отметили, что в социальных сетях стали появляться сообщения, что полицейские пытались "выбить" из молодого человека признательные показания, мать молодого человека обратилась в прокуратуру с соответствующим заявлением, а УМВД инициировало проверку действий своих сотрудников. Сегодня стало известно, что был выявлен факт превышения должностных полномочий.

Как отмечают в СК, в настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.