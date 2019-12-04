В Забайкалье организатору перевозок продлили задержание по делу о ДТП

Ингодинский районный суд Читы еще на двое суток продлил задержание 30-летнего организатора перевозок после падения автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья, передает ТАСС.

Под стражу мужчину взяли 2 декабря. Ранее несудимый отец двоих детей проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). В офисе его компании и дома провели обыски. Следователи изъяли документацию, сейчас проходит изучение документов по маршруту, предрейсовому осмотру водителей и контролю за техническим состоянием автобусов.

О продлении срока задержания перед судом ходатайствовал следователь. Сейчас в предоставленных материалах недостаточно сведений, характеризующих подозреваемого, а позже представители СК смогут предоставить дополнительную информацию о причастности мужчины к преступлению. Ходатайство поддержали прокурор и адвокат предпринимателя.

Напомним, причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо транспортного средства. Водитель потерял управление, автобус пробил бетонные бордюры, отделяющие пешеходную зону от дороги, и металлическое ограждение, после чего рухнул с моста в русло замерзшей реки. 19 человек, в том числе и сам водитель, скончались. Еще 22 пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В Сретенском районе объявлен режим ЧС.