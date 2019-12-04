Дни культуры Чувашии пройдут в Беларуси в 2020 году

В следующем году Дни культуры Чувашии пройдут в Татарстане, Ульяновской области, Москве, Санкт-Петербурге и Беларуси. Об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области сообщил глава региона Михаил Игнатьев.

Он напомнил, что в середине октября с Дней культуры Чувашской Республики праздничные мероприятия в регионах стартовали в Республике Крым. В ноябре они прошли в Самарской области, а в начале декабря пройдут в Республике Башкортостан. По словам Игнатьева, в 2020 году юбилейными мероприятиями планируется охватить не только соседние регионы, но и Беларусь.

"Акцент мы должны делать на семейные ценности и традиции, чтобы каждый житель вспомнил свою родословную. Все нужно сделать с душой, праздник должен стать народным, национальным", - уточнил глава республики.