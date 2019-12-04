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04.12.2019 11:06
Рубрика: ПДД

ГИБДД разрешила помечать специальным знаком автомобили с детьми

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Александр Уткин/РИА Новости Фото: Александр Уткин/РИА Новости
Фото: Александр Уткин/РИА Новости

В Госавтоинспекции РФ считают возможным наклеивать знак "Перевозка детей" на автомобилях, где находятся беременные женщины и несовершеннолетние. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ начальника ведомства Михаила Черникова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова.

Фото: Monkeybusinessimages / stock.
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- Полагаем возможным применять опознавательный знак "Перевозка детей" на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины, в качестве средства добровольного размещения, - говорится в письме.

Также Михаил Черников отметил, что ГИБДД готова участвовать в думском обсуждении вопроса об обязательном использовании светоотражающих элементов участниками дорожного движения.

Ранее Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть возможность размещения на легковушках подобных знаков. По мнению депутата, это могло бы предупредить часть аварий на дорогах.

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#ГИБДД