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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Перми по части 2 статьи 105 УК РФ  (убийство из хулиганских побуждений).

В Черкесске задержан подозреваемый в стрельбе по посетителям в кафе

Как пояснили в СУ СК России по краю, сегодня утром фигурант уголовного дела открыл стрельбу из окна своей квартиры в Орджоникидзевском районе Перми. Позже он вышел на улицу и продолжил стрелять в прохожих. В результате злоумышленник ранил мужчину и убил женщину. Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Как ранее писала "РГ", мужчина мог находиться под воздействием наркотиков.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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