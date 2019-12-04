В Перми завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Перми по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Как пояснили в СУ СК России по краю, сегодня утром фигурант уголовного дела открыл стрельбу из окна своей квартиры в Орджоникидзевском районе Перми. Позже он вышел на улицу и продолжил стрелять в прохожих. В результате злоумышленник ранил мужчину и убил женщину. Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Как ранее писала "РГ", мужчина мог находиться под воздействием наркотиков.