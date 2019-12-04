АО "Транснефть - Западная Сибирь" приняло участие в совещании Сибирского управления Ростехнадзора

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приняло участие в рабочем совещании, организованном Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в г. Кемерове.

Участники встречи обсудили изменения законодательства и актуальные вопросы в области промышленной безопасности. На мероприятии присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, крупных промышленных предприятий Западной Сибири.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" на совещании представило приоритетные направления работы в области требований промышленной безопасности на производственных объектах.

В целях повышения эксплуатационной надежности нефтепроводной системы АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализует программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Обследование технического состояния основного и вспомогательного оборудования, своевременный ремонт являются ключевыми в работе предприятия для обеспечения экологической и промышленной безопасности. АО "Транснефть - Западная Сибирь" применяет современные информационные программные комплексы, главное назначение которых - оперативный производственный контроль. В частности, эффективно применяется специальная корпоративная информационная система "Планирование и отчетность по производственной деятельности группы "Транснефть".

В 2019 году завершается процесс внедрения в промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы управления производственными активами на базе "Галактика ЕАМ". Российский программный продукт обеспечит высокий уровень контроля состояния производственных активов, позволит оптимизировать процессы технического обслуживания и ремонтов, повысить эффективность использования оборудования и снизить вероятность рисков, связанных с эксплуатацией оборудования.

Автоматизация деятельности предприятия в области промышленной безопасности касается не только бизнес-процессов. Контроль за процессом транспортировки нефти и нефтепродуктов также автоматизирован, для мониторинга используется специальная система "Гидроуклон". Система производит расчет значений напоров нефтепровода, контролирует отклонение давления и напоров от установившихся значений, сигнализирует об отклонении параметров выше допустимых значений.

Участники рабочего совещания высоко оценили работу АО "Транснефть - Западная Сибирь" по соблюдению стандартов промышленной безопасности. Представители Сибирского управления Ростехнадзора подчеркнули, что руководство акционерного общества всегда открыто для конструктивного диалога и содействует работе надзорных органов на производственных объектах предприятия.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"