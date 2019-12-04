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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лед тронулся!

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 274(8032)
Хоккейный клуб "Авангард" представил проект нового ледового комплекса, который возведут на месте снесенной "Арены-Омск".
По форме новый спорткомплекс будет похож на хоккейную шайбу. Фото: ХК "Авангард" По форме новый спорткомплекс будет похож на хоккейную шайбу. Фото: ХК "Авангард"
По форме новый спорткомплекс будет похож на хоккейную шайбу. Фото: ХК "Авангард"
Фото: Евгений Кармаев
В Омске открыли хоккейную академию мирового уровня

Строительство нового объекта стартует в начале 2020 года. Цена вопроса - десять миллиардов рублей.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. По плану, новый спорткомплекс, рассчитанный на двенадцать тысяч болельщиков, станет одной из площадок Молодежного чемпионата мира по хоккею - 2023.

Проект "Арены-Омск" предполагает не только ледовые баталии, но и концертно-культурную деятельность. Предусмотрена и специальная площадка для соревнований по киберспорту.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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