Хоккейный клуб "Авангард" представил проект нового ледового комплекса, который возведут на месте снесенной "Арены-Омск".

По форме новый спорткомплекс будет похож на хоккейную шайбу. Фото: ХК "Авангард"

Строительство нового объекта стартует в начале 2020 года. Цена вопроса - десять миллиардов рублей.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. По плану, новый спорткомплекс, рассчитанный на двенадцать тысяч болельщиков, станет одной из площадок Молодежного чемпионата мира по хоккею - 2023.

Проект "Арены-Омск" предполагает не только ледовые баталии, но и концертно-культурную деятельность. Предусмотрена и специальная площадка для соревнований по киберспорту.