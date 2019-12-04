Иркутская прокуратура выяснила происхождение лесовоза, обрушившего мост

Иркутская прокуратура оперативно провела проверку в отношении большегруза Scania и легальности перевозимого им леса. Накануне сообщалось, что во время его проезда по мосту через реку Макаровка на 76 километре трассы Усть-Кут-Киренск, рухнул пролет.

Причиной обрушения моста почти сразу с большой долей вероятности назвали перегруз машины. Так и оказалось, вместо разрешенных к провозу по мосту 20 тонн, грузовик вез целых 60 тонн.

О происхождении груза данные поступили чуть позже. И вот теперь, судя по сообщению районного прокурора, стало ясно, что перевозимый лес имел легальное происхождение. Лесовоз перевозил груз с официальной вырубки арендатора "БайкалЛес".

"Лес был заготовлен законно - аренда для целей заготовки. Но при перевозке был допущен перегруз", - сообщили в прокуратуре.