По итогам профессионального конкурса звание "Лучший участковый города Омска" присвоено лейтенанту Виктору Ищенко. Старший уполномоченный отдела полиции N 4 не только лучше других знает законодательство, раскрывает преступления, оказывает первую медицинскую помощь и владеет приемами борьбы, но и бегает. Это помогает и в оперативной работе - сбежать от участкового у нарушителей нет ни малейшего шанса.

В детстве Виктор занимался футболом и работать в силовых структурах не собирался. Задумался о будущей профессии после серьезного разговора с отчимом, который служил в полиции, - тот со знанием дела разложил по полочкам все плюсы и минусы работы в органах. И, что называется, задел за живое.

- Я тогда всю ночь не спал. А под утро в моей голове сложился четкий план. После срочной я еще полгода отслужил по контракту, - вспоминает Виктор Ищенко. - Но со временем понял, что без высшего образования карьеру в армии не сделать и решил пойти на "гражданку". Поступил на заочное отделение юрфака Кокчетавского университета. Работал сначала в патрульно-постовой службе, потом стал участковым. Когда же семья решила покинуть Казахстан, я уже точно знал, что продолжу службу. Мне нравится не кабинетная работа, а общение с людьми. Вот уже пять лет работаю участковым в омском отделе полиции и ни о чем не жалею.

Участок у Ищенко небольшой, но многолюдный - 8 200 человек. Люди идут к нему не только из-за правонарушений, но и по любому другому поводу, когда нужна помощь.

- В прошлом году у соседей прорвало трубу, с люстры побежала вода. Дед кричит: мол, срочно звони участковому. Тот вмиг примчался, вызвал слесарей, - вспоминает пенсионерка Мария Перевалова. - А на днях в доме погас свет. Опять же ему звоним. Он нас успокоил, говорит, работы на линии, через полчаса включат электричество. А летом у Татьяны Петровны из соседнего дома кот сбежал из дома и забрался на дерево. На самую верхотуру, а слезть не может. Пришлось и кота доставать нашему участковому. В помощи он никому не отказывает. Когда вопросы не по профилю, объяснит, как поступить, к кому обратиться. Повезло нам с ним.

По словам Виктора Ищенко, граждане часто обращаются к нему по поводу ссор с соседями и краж колясок или велосипедов, оставленных в подъездах. Однако больше всего жалоб на шумных полуночников, вой собак и автомобильной сигнализации. Жители признаются, что хватает одного визита участкового, чтобы соседи прекратили устраивать караоке по ночам.

- Я популярно объясняю гражданам, что они нарушают региональный закон, который обязывает всех омичей соблюдать тишину с десяти часов вечера и до восьми утра, а также с часу до двух дня. В это время нельзя не только громко слушать музыку, петь, кричать, но и проводить ремонтные работы, а также запускать пиротехнику. Нарушители наказываются штрафом в размере до одной тысячи рублей, - поясняет Виктор Ищенко. - Но, как правило, до штрафов дело не доходит, люди сразу делают выводы и прекращают беспокоить соседей.

Также немало жалоб поступает участковому на любителей нецензурной лексики, приструнить которых не позволяет правовой пробел.

- Местные законы, предусматривающие ответственность за нецензурную брань, уже действуют в Казахстане, Татарстане, Башкирии. И я согласен с жителями, что и нам тоже не помешала бы такая норма. Один раз заплатит сквернослов штраф, а в следующий, глядишь, и попридержит язык. В целом это может благоприятно отразится на чистоте речи и поможет сгладить конфликты, - уверен Ищенко.

По данным УМВД Омска, с начала этого года более чем на четверть в городе выросло число случаев мошенничества. И участковые инспекторы тоже это чувствуют. Самыми распространенными способами обмана являются СМС-сообщения и звонки. Представившись сотрудниками банка, жулики стараются заполучить пароль, а, узнав его, списывают все деньги со счета. Звонят или пишут от имени мнимых родственников с просьбой срочно выручить деньгами. Предлагают избавить от сглаза, болезней и, пользуясь случаем, крадут у доверчивых людей деньги и ценные вещи. Стоит опасаться и брачных аферистов.

- Недавно к нам обратилась омичка, которая познакомилась интернету с израильским врачом, работающим в миротворческой миссии. После недолгой переписки он предложил сибирячке выйти за него замуж. Но жених попросил заплатить "компенсацию миссионерам, чтобы его отпустили на свадьбу в Омск". Очарованная мошенником женщина отправила ему все свои сбережения, и тот мгновенно испарился, - рассказал историю очередного обмана участковый. - Бороться с интернет-мошенниками крайне сложно. Всякий раз они придумывают новые способы, чтобы облапошить доверчивых граждан. Поэтому каждый такой случай - повод призвать не терять бдительность при общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись.

Живет лучший участковый города, как и многие его коллеги, в ведомственной квартире. Встать на очередь на улучшение жилищных условий сможет только после десяти лет службы. Средняя зарплата участковых в Омске - порядка сорока тысяч рублей. Но он не жалуется. Главное, есть интересная работа и дружная семья.

- У меня двое детей: дочь-школьница и сын-дошколенок. Славный ребенок, надеюсь, будущий участковый. Все время просит взять с собой на работу и уже примеряет погоны, - улыбается Виктор Ищенко.

Комментарий

Радик Валиахметов, исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по городу Омску:

- Деятельность участковых чрезвычайно важна, так как эти сотрудники находятся в непосредственном контакте с жителями города, их работа всегда на виду. Это универсалы, которые замыкают на себе весь функционал полиции. И даже спасают жизни. Как это сделал участковый уполномоченный отдела полиции N 3 Максим Майоров, который отреагировал на звонок соседей, беспокоившихся за семью инвалидов. Забрался на балкон, увидел через стекло лежащих на полу беспомощных людей и вызвал спасателей и скорую.

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