Новости

Задержанный в Москве болельщик "Спартака" отправлен в Санкт-Петербург 07:44
Жертвами тайфуна "Тисой" на Филиппинах стали 17 человек 07:25
Кучеров принес победу "Тампе-Бэй" в матче против "Нэшвилла" 07:25
Камчатский СК начал проверку из-за нападения стаи собак на ребенка 07:03
Бундестаг осудил позицию Украины по "Северному потоку-2" 06:58
"Зенит" проиграл "Крузейро" в матче клубного ЧМ по волейболу 06:52
Прокуратура проверит законность содержания моржей в "китовой тюрьме" 06:44
Глава SpaceX предстал перед судом за ругательства в адрес дайвера 06:40
В Приморье двух браконьеров поймали с мясом пятнистого оленя 06:26
Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе 06:03
К поиску шхуны "Муксун" в Японском море подключится буксир ТОФ 06:00
Цистерна со сточными водами рухнула на востоке Китая 05:46
США не выдали визы делегации российского казначейства 05:33
Трамп в очередной раз заявил о желании поладить с Россией 05:13
Компания United заменит боинги новыми самолетами Airbus 04:56
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске 04:53
Моряки ТОФ отремонтировали более сотни военно-мемориальных объектов 04:44
Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США 04:42
На Сахалине из-за метели закрыли проезд на нескольких участках дорог 04:25
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров 04:05
Космический грузовик Dragon доставит на МКС три тонны груза 04:03
Уволен главврач медцентра Дальневосточного федерального университета 04:03
Летчики-истребители морской авиации ТОФ будут летать над Арктикой 03:47
Японская полиция арестовала одного из лидеров якудзы 03:38
Останки советского солдата нашли на территории виллы в Германии 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
04.12.2019 07:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

И в службу, и в дружбу...

Лучшему участковому Омска звонят и днем, и ночью
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Неделя - Сибирь № 274(8032)
По итогам профессионального конкурса звание "Лучший участковый города Омска" присвоено лейтенанту Виктору Ищенко. Старший уполномоченный отдела полиции N 4 не только лучше других знает законодательство, раскрывает преступления, оказывает первую медицинскую помощь и владеет приемами борьбы, но и бегает. Это помогает и в оперативной работе - сбежать от участкового у нарушителей нет ни малейшего шанса.
Номер телефона Виктора Ищенко знают многие жители Ленинского округа, он всегда на связи. Фото: Светлана Сибина/РГ Номер телефона Виктора Ищенко знают многие жители Ленинского округа, он всегда на связи. Фото: Светлана Сибина/РГ
Номер телефона Виктора Ищенко знают многие жители Ленинского округа, он всегда на связи. Фото: Светлана Сибина/РГ
Фото: Анна Скудаева
Костромской участковый представит область на всероссийском конкурсе

В детстве Виктор занимался футболом и работать в силовых структурах не собирался. Задумался о будущей профессии после серьезного разговора с отчимом, который служил в полиции, - тот со знанием дела разложил по полочкам все плюсы и минусы работы в органах. И, что называется, задел за живое.

- Я тогда всю ночь не спал. А под утро в моей голове сложился четкий план. После срочной я еще полгода отслужил по контракту, - вспоминает Виктор Ищенко. - Но со временем понял, что без высшего образования карьеру в армии не сделать и решил пойти на "гражданку". Поступил на заочное отделение юрфака Кокчетавского университета. Работал сначала в патрульно-постовой службе, потом стал участковым. Когда же семья решила покинуть Казахстан, я уже точно знал, что продолжу службу. Мне нравится не кабинетная работа, а общение с людьми. Вот уже пять лет работаю участковым в омском отделе полиции и ни о чем не жалею.

Участок у Ищенко небольшой, но многолюдный - 8 200 человек. Люди идут к нему не только из-за правонарушений, но и по любому другому поводу, когда нужна помощь.

- В прошлом году у соседей прорвало трубу, с люстры побежала вода. Дед кричит: мол, срочно звони участковому. Тот вмиг примчался, вызвал слесарей, - вспоминает пенсионерка Мария Перевалова. - А на днях в доме погас свет. Опять же ему звоним. Он нас успокоил, говорит, работы на линии, через полчаса включат электричество. А летом у Татьяны Петровны из соседнего дома кот сбежал из дома и забрался на дерево. На самую верхотуру, а слезть не может. Пришлось и кота доставать нашему участковому. В помощи он никому не отказывает. Когда вопросы не по профилю, объяснит, как поступить, к кому обратиться. Повезло нам с ним.

По словам Виктора Ищенко, граждане часто обращаются к нему по поводу ссор с соседями и краж колясок или велосипедов, оставленных в подъездах. Однако больше всего жалоб на шумных полуночников, вой собак и автомобильной сигнализации. Жители признаются, что хватает одного визита участкового, чтобы соседи прекратили устраивать караоке по ночам.

- Я популярно объясняю гражданам, что они нарушают региональный закон, который обязывает всех омичей соблюдать тишину с десяти часов вечера и до восьми утра, а также с часу до двух дня. В это время нельзя не только громко слушать музыку, петь, кричать, но и проводить ремонтные работы, а также запускать пиротехнику. Нарушители наказываются штрафом в размере до одной тысячи рублей, - поясняет Виктор Ищенко. - Но, как правило, до штрафов дело не доходит, люди сразу делают выводы и прекращают беспокоить соседей.

Фото: Елена Елисеева/РГ
Почему участковые должны быть еще и психологами

Также немало жалоб поступает участковому на любителей нецензурной лексики, приструнить которых не позволяет правовой пробел.

- Местные законы, предусматривающие ответственность за нецензурную брань, уже действуют в Казахстане, Татарстане, Башкирии. И я согласен с жителями, что и нам тоже не помешала бы такая норма. Один раз заплатит сквернослов штраф, а в следующий, глядишь, и попридержит язык. В целом это может благоприятно отразится на чистоте речи и поможет сгладить конфликты, - уверен Ищенко.

По данным УМВД Омска, с начала этого года более чем на четверть в городе выросло число случаев мошенничества. И участковые инспекторы тоже это чувствуют. Самыми распространенными способами обмана являются СМС-сообщения и звонки. Представившись сотрудниками банка, жулики стараются заполучить пароль, а, узнав его, списывают все деньги со счета. Звонят или пишут от имени мнимых родственников с просьбой срочно выручить деньгами. Предлагают избавить от сглаза, болезней и, пользуясь случаем, крадут у доверчивых людей деньги и ценные вещи. Стоит опасаться и брачных аферистов.

- Недавно к нам обратилась омичка, которая познакомилась интернету с израильским врачом, работающим в миротворческой миссии. После недолгой переписки он предложил сибирячке выйти за него замуж. Но жених попросил заплатить "компенсацию миссионерам, чтобы его отпустили на свадьбу в Омск". Очарованная мошенником женщина отправила ему все свои сбережения, и тот мгновенно испарился, - рассказал историю очередного обмана участковый. - Бороться с интернет-мошенниками крайне сложно. Всякий раз они придумывают новые способы, чтобы облапошить доверчивых граждан. Поэтому каждый такой случай - повод призвать не терять бдительность при общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись.

Лучший участковый Вологодской области получил жилье

Живет лучший участковый города, как и многие его коллеги, в ведомственной квартире. Встать на очередь на улучшение жилищных условий сможет только после десяти лет службы. Средняя зарплата участковых в Омске - порядка сорока тысяч рублей. Но он не жалуется. Главное, есть интересная работа и дружная семья.

- У меня двое детей: дочь-школьница и сын-дошколенок. Славный ребенок, надеюсь, будущий участковый. Все время просит взять с собой на работу и уже примеряет погоны, - улыбается Виктор Ищенко.

Комментарий

Радик Валиахметов, исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по городу Омску:

- Деятельность участковых чрезвычайно важна, так как эти сотрудники находятся в непосредственном контакте с жителями города, их работа всегда на виду. Это универсалы, которые замыкают на себе весь функционал полиции. И даже спасают жизни. Как это сделал участковый уполномоченный отдела полиции N 3 Максим Майоров, который отреагировал на звонок соседей, беспокоившихся за семью инвалидов. Забрался на балкон, увидел через стекло лежащих на полу беспомощных людей и вызвал спасателей и скорую.

Правила безопасности

* Никогда не сообщайте по телефону свои данные, реквизиты, коды и пароли, открывающие доступ к банковской карте.

* Никогда не переводить деньги "работникам правоохранительных органов", которые обещают разрешить проблемную ситуацию, якобы возникшую с вашим родственником или другом.

* Прежде чем оформлять покупку-продажу через интернет, убедитесь в надежности продавца.

* Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по телефонам: 02 или 102 (с мобильного).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал угрозой для безопасности страны приближение НАТО к границам РФ
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Из экзамена на водительские права могут исключить "площадку"
В Госдуме приветствовали продление договора на транзит нефти через Украину
Принят закон о введении электронных трудовых книжек