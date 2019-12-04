Новости

В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 18:25
Трамп назвал отказался от пресс-конференции на саммите НАТО 18:16
Skoda Karoq получит в России восьмиступенчатый "автомат" 18:13
Трамп назвал соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной проблемой 18:07
Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку 18:03
Столтенберг рассказал об одновременном диалоге и сдерживании России 17:59
Москву парализовали 9-бальные пробки 17:57
Объявлена дата премьеры нового сезона "Доктора Кто" 17:55
На Кубани четырех экс-полицейских обвинили в серии преступлений 17:49
Путин рассказал о состоянии сербского участка газопровода 17:45
Вучич пригласил Путина открыть храм в Белграде 17:44
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит 17:40
НАТО признала космос сферой своей операционной деятельности 17:39
Одной из основных угроз в НАТО сочли действия России 17:38
В Минске открылся Центр по языковому тестированию для иностранцев 17:37
НАТО не исключил возобновления диалога с Россией 17:37
Путин обещал продолжить поставки газа Сербии 17:33
Институт русского языка и культуры МГУ провел родительское собрание в Китае 17:33
Вышел русский трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде 17:31
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны 17:28
Вучич рассказал, что при Путине Югославия могла бы избежать бомбежки 17:28
Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы 17:26
Mitsubishi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 17:20
Дело о гибели 8 пожарных в Москве могут вернуть на доследование 17:06
В Петербурге осудили обматерившего Дзюбу фаната "Спартака" 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 18:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку

Текст: Наталья Граф (Омск)

Администрация города Омска рассказала, что родители дошкольников приняли решение неординарно подойти к украшению одной из групп в детском саду. В преддверии праздника они прикрутили новогоднюю елку прямо к потолку.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Фотографии игровой комнаты в детском саду №241 с елкой, прикрученной "вверх ногами" к потолку появились в одном из местных пабликов. Необычное новогоднее убранство вызвало бурное обсуждение среди-интернет-пользователей. Одни посчитали, что ель на потолке не только креативно, но и безопасно. Малыши не растащат игрушки и не уколятся иголками. Других возмутило, что дети не смогут водить вокруг такой елки хороводы, да и подарки под нее не положишь и стихи не расскажешь.

- А что дальше? Игрушки, прибитые к полу? - начали шутить пользователи.

В мэрии рассказали, что елка на потолке - это инициатива родителей.

- Они реализовали данную идею, опасности она не представляла, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Отметим, что все креативные идеи в новогодних украшениях можно реализовать в городском смотре-конкурсе на "Лучшую дворовую ёлку". Не исключено, что омичи с новогодним настроением хотели отличиться и в детском саду.

Отмечается, что в саду есть и традиционная елка. Она установлена в музыкальном зале, где будут проходить утренники.

Общество Ежедневник Праздники Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии
Президент Казахстана не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией