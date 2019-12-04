Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку

Администрация города Омска рассказала, что родители дошкольников приняли решение неординарно подойти к украшению одной из групп в детском саду. В преддверии праздника они прикрутили новогоднюю елку прямо к потолку.

Фотографии игровой комнаты в детском саду №241 с елкой, прикрученной "вверх ногами" к потолку появились в одном из местных пабликов. Необычное новогоднее убранство вызвало бурное обсуждение среди-интернет-пользователей. Одни посчитали, что ель на потолке не только креативно, но и безопасно. Малыши не растащат игрушки и не уколятся иголками. Других возмутило, что дети не смогут водить вокруг такой елки хороводы, да и подарки под нее не положишь и стихи не расскажешь.

- А что дальше? Игрушки, прибитые к полу? - начали шутить пользователи.

В мэрии рассказали, что елка на потолке - это инициатива родителей.

- Они реализовали данную идею, опасности она не представляла, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Отметим, что все креативные идеи в новогодних украшениях можно реализовать в городском смотре-конкурсе на "Лучшую дворовую ёлку". Не исключено, что омичи с новогодним настроением хотели отличиться и в детском саду.

Отмечается, что в саду есть и традиционная елка. Она установлена в музыкальном зале, где будут проходить утренники.