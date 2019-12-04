В Петербурге осудили обматерившего Дзюбу фаната "Спартака"

В Петербурге Петроградский районный суд привлек к административной ответственности болельщика футбольной команды "Спартак". Во время принципиального матча между "Спартаком" и "Зенитом" в Петербурге фанат выкрикивал в мегафон матерные выражения в адрес игрока сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании фанат заявил, что действительно был на матче и имел с собой мегафон. Правда болельщик подчеркнул, что Дзюбу матом не оскорблял, а его кричал слова поддержки в адрес своей любимой команды.

Тем не менее, суд пришел к выводу, что фанат все-таки матерился. Болельщика приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей, также в течении полутора лет он не сможет посещать матчи не только своей любимой команды, но и все спортивные соревнования.

Стоит отметить, что накануне принципиального матча в Петербурге были задержаны группы фанатов "Спартака". Например, 19 человек попали в поле зрения полиции из-за того, что они стояли возле станции метро "Волковская" и громко матерились. За нарушение общественного порядка их приговорили к штрафу в 500 рублей каждого.