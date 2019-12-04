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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter. Таким образом член Совета Федерации прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к "возвращению" Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Пушков назвал данные высказывания киевскими фантазиями. По его словам, альянс даже пытаться не будет помочь Украине.

Ранее в Крыму также оценили призыв Зеленского к США помочь вернуть полуостров. Член Совета Федерации от республики Сергей Цеков отметил, что украинскому лидеру следовало бы поднять вопрос о том, что необходимо сделать Киеву для того, чтобы международное сообщество признало российский статус полуострова. При этом Цеков удивился тому, почему президент Украины решил обратиться с соответствующей просьбой к США.

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