Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США

"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter. Таким образом член Совета Федерации прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к "возвращению" Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.

Пушков назвал данные высказывания киевскими фантазиями. По его словам, альянс даже пытаться не будет помочь Украине.

Ранее в Крыму также оценили призыв Зеленского к США помочь вернуть полуостров. Член Совета Федерации от республики Сергей Цеков отметил, что украинскому лидеру следовало бы поднять вопрос о том, что необходимо сделать Киеву для того, чтобы международное сообщество признало российский статус полуострова. При этом Цеков удивился тому, почему президент Украины решил обратиться с соответствующей просьбой к США.