Создана дирекция крымских заповедников и заказников

Четыре природных заповедника и два заказника Крыма имеющих федеральный статус, будут находиться в ведении нового ФГБУ "Заповедный Крым". Такое распоряжение принято Кабмином РФ, передает ТАСС.

Дирекция займется охраной природного разнообразия заповедников "Казантипский", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной" и "Лебяжьи острова". Кроме того, к ее ведению отнесены государственные природные заказники федерального значения "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле". Помимо сохранения природного разнообразия, "Заповедный Крым" проследит за состоянием вверенных ему территорий, займется развитием туризма и подготовкой специалистов в сфере охраны окружающей среды.

В сентябре 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому пять крымских заповедников, два заказника и один нацпарк получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.

Напомним, экологи высказывали озабоченность по поводу судьбы еще одного, самого большого заповедника полуострова - Крымского природного заповедника. Экспертов встревожили планы преобразования этого заповедника и мыса Мартьян в национальные парки. По мнению ученых, это нанесет непоправимый урон природе полуострова, приведет к снижению популяции или полному уничтожению целого ряда краснокнижных растений и животных. Экологов напугали планы проведения джипинг-туров по заповедным горам Крыма, йога-фестивалей и строительства визит-центров, а по сути гостиниц на территории заповедника, которую предлагалось ради этого сократить на 40 процентов.