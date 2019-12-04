В Джанкое возобновили движение общественного транспорта

Спустя более полутора суток на муниципальные маршруты в Джанкое вечером 3 декабря вышли шесть автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В ведомстве отметили, что сегодня на линию выйдут еще несколько автобусов.

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов на своей странице во "ВКонтакте" отметил, что работу общественного транспорта в городе удалось возобновить благодаря поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка и вице-премьера крымскского правительства Юлии Жуковой.

- Благодарю вас за понимание, терпение и поддержку, - обратился он к джанкойцам. - Еще раз приносим свои извинения за временные неудобства.

Как сообщалось, утром 2 декабря предприятие "Дюн", которое осуществляет внутригородские пассажирские перевозки в Джанкое, прекратило движение автобусов по муниципальным маршрутам. На предприятии заявили, что приостановили работу из-за долга по компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.