В Крыму оценили слова президента Казахстана о статусе полуострова

В Крыму считают добрым знаком заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который в интервью немецкому холдингу Deutsche Welle отказался называть аннексией воссоединение полуострова с Россией в марте 2014 года. По мнению первого вице-спикера парламента Ефима Фикса, слова лидера Казахстана еще раз подтверждают обозначившийся в мировой политике тренд признания российского статуса Крыма.

- Очень приятно от того, что наши друзья из Казахстана и глубокоуважаемый президент Касым-Жомарт Токаев правильно считают, что это не аннексия, тем самым уважая волеизъявление крымчан, - заявил "РГ" Ефим Фикс. - Политикам других стран, до сих пор не признавших российский статус Крым посоветую читать международные документы, которые определяют понятие "аннексия", и тогда все встанет на свои места.

Фикс еще раз подчеркнул, что многие западные политики с помощью термина "аннексия" по отношению к событиям на полуострове в 2014 году намеренно вводят в заблуждение мировую общественность и искажают исторические факты.

- Социальное, политическое, военное и историческое значение этого слова совершенно иное, чем его употребляют по отношению к событиям Крымской весны, - считает Фикс. - Если прочитать определение этого слова в учебниках и документах, у многих откроются глаза, и они с удивлением для себя узнают, что аннексия - это совершенно другая история. Крым на основании результатов референдума и волеизъявления крымчан принял решение о вхождении в состав РФ, и в лице высшего законодательного органа республики - тогда Верховного совета АРК - обратился к высшему должностному лицу Российской Федерации. А президент России на основании этого обращения принял то историческое решение. Аннексия - это совсем другое.

Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев накануне визита в Германию заявил, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, а также подчеркнул, что Казахстан всегда верил "в мудрость, порядочность российского руководства".