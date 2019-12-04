Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка

С 27 ноября Lada 4x4, выходившие с конвейера, шли как серийные. Однако на этих машинах были выявлены недостатки, которые нуждаются в доработке. В связи с этим было принято решение изменить статус этих внедорожников на предсерийные. Поэтому автомобили не будут отгружены дилерам, сообщает Лада.Онлайн.

В то же время предсерийные Lada 4x4 продолжают сходить с конвейера. До конца декабря по плану должно быть выпущено 2 500 внедорожников.

Когда начнётся серийное производство обновленной модели - неизвестно. Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский официально заявил, что "серийное производство Lada 4x4 еще не стартовало".

Напомним, что ранее мы уже публиковали фотографии рестайлинговой Lada 4×4. Про обновлённую модель известно, что у неё будет передний бампер от "Урбана", но с интегрированными в него противотуманными фарами, а размер шин изменится с 175/75 R16 на более распространённый 175/80 R16.

В салоне появятся новые сиденья, передняя панель, комбинация приборов и ряд других доработок. Силовой агрегат останется прежним: бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Производство классической Lada 4x4 продлено до 2026 года - тогда модели исполнится 49 лет. Внедорожник остается одним из лидеров российского рынка в своём сегменте.