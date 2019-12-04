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04.12.2019 18:30
Рубрика: Общество

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы

Текст: Наталья Ячменникова
"Похороны" российской космонавтики происходят не в первый раз, - так прокомментировал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прогноз американского издания The Hill о крахе России как космической державы.

"Они (американцы) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему - поживем - увидим", - цитирует Устименко "Газета.Ru".

По словам представителя Роскосмоса, в госкорпорации к подобным высказываниям относятся спокойно. "А что касается наших похорон, все очень преувеличено. Какой-то журнал что-то написал. У нас своих-то приговаривателей достаточно много, поэтому к подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело", - заметил Владимир Устименко.

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу конца России как космической державы. Об этом заявил The Hill. Автор статьи утверждает, что этот шаг лишит Россию преимущества в космосе. Кроме того, Вашингтон не будет теперь платить Москве $85 млн за место в "Союзе".

Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РИА Новости
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Напомним: последние восемь лет Россия, после закрытия в программы полетов "шаттлов", - единственная страна в мире, которая может доставлять экипажи на МКС. Американские компании SpaceX и Boeing создают свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами пока срываются. Сейчас называется середина 2020 года. При этом у NASA есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной следующего года.

Между тем, межведомственная комиссия утвердила экипажи космических кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года. И в их состав впервые за 19 лет вошли только россияне. Нет ни одного зарубежного астронавта. Директор NASA Джим Брайденстайн обратился к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить им по одному месту в "Союзах" связи с задержкой полетов новых американских "пилотников".

Кстати, из отчета главного инспектора NASA Пола Мартина, опубликованного ранее на сайте агентства, следует: по состоянию на июль 2019 года NASA приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью 3,9 миллиарда долларов - для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю.

Фото: Twitter
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На недавнем Международном астронавтическом конгрессе Джим Бранденстайн отмечал, что представители российской и американской космических отраслей уже обсуждали, как США можно будет предоставить кресло в российском "Союзе", если это понадобится.

Серьезные эксперты подчеркивают: для того чтобы поддерживать космическую станцию на орбите, нужно, чтобы и астронавты присутствовали на американском сегменте, и космонавты на российском. И даже если к МКС начнут летать американские "пилотники", никакого "краха" отечественной космонавтики, как бы кому-то на западе этого не хотелось, произойти не может. Статусом космической державы обладает всякая страна, имеющая собственные космодромы, ракеты-носители и космические корабли, способная выводить спутники на орбиту.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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