Саммит НАТО закончился скандалом

"Мы возвращаемся домой (в Вашингтон) прямо сейчас. Хватит различных пресс-конференций", - пояснил американский президент журналистам.

Мистер Трамп сердится

Видеокадры показали, как Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский лидер Эммануэль Макрон обсуждают импровизированную пресс-конференцию, проведенную французским президентом вместе с Трампом. Три лидера высмеивают манеру Трампа много говорить во время зарубежных визитов, в том числе, о внутренних проблемах США.

В начале съемки Джонсон спросил Макрона: "Вот почему вы опоздали?". Трюдо вставил свою реплику: "Он опоздал, потому что он (Трамп) устроил дополнительную пресс-конференцию на 40 минут - вот так-то вот!". Затем, когда Макрон принялся рассказывать какой-то анекдот, Трюдо перебил его и сказал: "У его команды (Трампа) челюсти аж до пола отвисли". При этом никто из участников разговора не знал, что их записывают.

Лидеры НАТО согласились с заявлением о единстве, но саммит, посвященный 70-й годовщине создания альянса, выявил разногласия между союзниками, отмечает ВВС. Трамп не только отменил пресс-конференцию, запланированную после саммита, но был крайне обижен, по свидетельству очевидцев, высказываниями годящемуся ему в сыновья Джастина Трюдо.

Трамп назвал Трюдо хорошим парнем и лицемером

Как отметили журналисты, освещающие саммит, над Трампом смеются за его спиной его же коллеги практически на любом подобном мероприятии. По мнению журналиста The New York Times Мэгги Хаберман, этот ролик по-любому не останется незамеченным главой Белого дома, особенно учитывая, что президент ненавидит саму мысль о том, что над ним кто-то может смеяться. Как отметила Хаберман, сам Трамп много лет использовал формулу "над нами весь мир смеется" для персональных атак на своих предшественников.

По оценке аналитиков, международные саммиты как правило привносят негативный оттенок в и без того сложные отношения между Дональдом Трампом и Джастином Трюдо. После "большой семерки" в Квебеке, которая проходила в прошлом году, между двумя главами соседних государств также были разногласия, на этот раз по вопросам торговли. Через несколько часов после пресс-конференции Джастина Трюдо, в ходе которой он заявил, что решение США ввести налоги на импорт стали и алюминия в Канаду "оскорбительно для его страны", Дональд Трамп написал из своего самолета ВВС-1 "твит", котором назвал Трюдо "нечестным и слабым политиком", сообщает Le Monde.

Дональд Трамп в среду после встречи со своими союзниками по НАТО в Уотфорде, пригороде Лондона, не мог пропустить мимо своего внимания видео, молниеносно распространявшееся в соцсетях. "Он хороший парень, но он лицемерен", - сказал Трамп во время встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. "Правда состоит в том, что он не платит 2% (национального ВВП на оборону), и я думаю, он не очень этому рад. Он не платит 2%, и он должен платить 2%. У Канады есть деньги. Послушайте, я представляю США, и он должен платить больше, чем платит, он понимает это ... Я могу представить, что он не такой счастливый, как кажется", - добавил Трамп.

Позднее Трюдо заявил журналистам, что они смеялись не над пресс-конференцией Трампа, а над местом проведения следующего саммита G7 - Кэмп-Дэвидом, резиденцией президента США. "У меня очень хорошие отношения с Трампом", - добавил он.

Чем закончился саммит НАТО?

В совместном заявлении лидеры стран-членов НАТО заявили: "Чтобы оставаться в безопасности, мы должны смотреть в будущее вместе". В документе признаются "вызовы со стороны Китая и России", кроме того, члены альянса пообещали принять "более решительные меры" против терроризма.

Между тем саммит, что бы не говорили о крепости альянса главы некоторых стран, показал и отчетливо выявил разногласия внутри альянса - это, прежде всего, неоднозначная позиция некоторых стран по поводу недавних военных действий Турции в северной Сирии, по вопросу определения уровня военных расходов стран-членов НАТО. Кроме того, некоторые лидеры обиделись на недавние комментарии Макрона о том, что альянс является "умственно отсталым".

Напомним, что, прибыв в Лондон, глава Белого дома в своем первом же публичном заявлении резко раскритиковал это заявление Макрона, назвав слова французского президента "очень, очень противным" комментарием. "Я думаю, что это оскорбительно для многих разных сил. Вы просто не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень неуважительно", - заявил Дональд Трамп в ходе встречи с хозяином Елисейского дворца.

Трамп также часто и решительно критикует то, сколько другие страны-члены альянса тратят средств на оборону. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские союзники и Канада добавили 130 миллиардов долларов в свои оборонные бюджеты с 2016 года, и что это число увеличится до 400 миллиардов долларов к 2024 году.

НАТО, Организация Североатлантического договора, начала свою деятельность в 1949 году и тогда ее членами были всего 12 стран. Альянс был основан на принципе коллективной защиты между союзниками. По оценке ВВС, теперь когда она расширилась до 29 стран, альянсу становится все труднее выступать единым фронтом.

Данные НАТО на 2019 год показывают, что в настоящее время всего восемь стран - в дополнение к США - достигают цели, согласованной всеми членами, чтобы потратить 2% или более своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.