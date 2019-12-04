Skoda Karoq получит в России восьмиступенчатый "автомат"

Российский Skoda Karoq получит восьмиступенчатый "автомат" Aisin, оснащённый традиционным гидротрансформатором. Эта коробка передач уже устанавливается на соплатформенный кроссовер Volkswagen Teramont, седан Jetta для США, а также на несколько других моделей немецкого концерна. Об этом сообщает Auto.ru со ссылкой на официальных дилеров чешской марки.

В пресс-службе Skoda в России "РГ" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Там предложили дождаться 11 декабря, когда состоится премьера Karoq в РФ. Также в этот день будут объявлены цены на SUV и раскрыты технические подробности об автомобиле.

По предварительной информации, Skoda Karoq российской сборки предложат в паре с атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и передним приводом. Также кроссовер будет доступен со 150-сильным турбомотором 1.4, с передним или опциональным полным приводом. Напомним, продажи Karoq начнутся в первых месяцах 2020 года. Производство SUV наладят на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Karoq был представлен в мае 2017 года. Автомобиль построен на платформе MQB. Модель комплектуется активной подвеской с четырьмя режимами работы, включая специальную настройку для езды по бездорожью, светодиодной головной оптикой и мультимедийным комплексом Columbus с функцией управления при помощи жестов.

По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 70386 автомобилей (+8%). Бестселлером Skoda на российском рынке в январе - октябре остается компактный лифтбек Rapid, чьи продажи составили 28689 единиц (-1%).