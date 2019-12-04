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СМИ: У Анджелины Джоли роман с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона

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    04.12.2019, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После череды сообщений о новых романах наконец-то официально разведенной Анджелины Джоли, которые всё вели-вели к свадьбе, да так и не довели, западная периодика опять попробовала копнуть с другой стороны.

Фото: AFP/ Michael Buckner
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Согласно публикации Woman's Day (будем честными: это таблоид), ссылающегося на анонимный источник, ни о каких женихах речи нет - Энджи "устала от мужчин" и закрутила-де отношения с женщиной. Причем - не абы какой.

Как утверждает "инсайдер", Джоли тайно встречается со звездой сериала "Мир Дикого Запада" и бывшей подругой Мэрилина Мэнсона - актрисой Эван Рейчел Вуд.

Уточнено: Джоли и Вуд знакомы уже десять лет, а искра пробежала, когда девушки повстречались в студии Disney на озвучке фильма "Малефисента: Владычица Тьмы" и мультфильма "Холодное сердце 2". Где обменялись номерами телефонов, сходили на свидание, и всё заверте…

Отметив, что Вуд в 2011-м призналась в своей бисексуальности. После чего завела отношения с актрисой Кэтрин Мённинг, сестрой Гвинет Пэлтроу. Которая в 2017-м "вышла замуж" за гитаристку бразильской группы CSS Ану Резенде. Что до Джоли, за ней значится роман с коллегой по картине "Ложный огонь" Дженни Шимицу. Отношения Дженни и 19-летней на тот момент Джоли продолжались около года.

Ранее сообщалось, что дочь Питта и Джоли Шайло поменяла имя на Джон и проходит гормональную терапию, готовясь к смене пола.

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