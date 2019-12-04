"Спартак" оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей

В среду состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 18-го тура РПЛ. Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

"Болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста "Зенита" Дзюбы, за это они получают штраф в 100 тысяч рублей. Также были вывешены четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер. За баннеры клуб оштрафован на 150 тысяч рублей", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Помимо этого, "красно-белые" заплатят еще 100 тысяч рублей за неподобающее поведение своих футболистов, которое вылилось в шесть желтых карточек, предъявленных арбитром встречи Виталием Мешковым.

"Зенит" отделался штрафом в 150 тысяч рублей. Из них 100 тысяч - за скандирование нецензурных выражений, 50 тысяч - за бросание на поле бумажных лент.

"Спартак" в 17-м туре также был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы во время матча против "Урала" в Екатеринбурге.