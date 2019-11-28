Дзюба прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не обращает внимания на оскорбления фанатов, а спокойно делает свое дело.

Ранее нецензурные выкрики в адрес футболиста позволяли себе фанаты во время матча сборной с Сан-Марино и "Спартака" с "Уралом". К слову, из-за оскорблений Дзюбы "красно-белые" были оштрафованы на 100 тысяч рублей.

"Не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает - я спокойно занимаюсь своим делом. Буду отвечать на поле. Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то все раздувает, а все всему верят. Я не собираюсь к каждому ходить и что-то доказывать", - приводит слова Артема официальный сайт "Зенита".

Напомним, что в среду вечером питерцы обыграли на своем поле "Лион" (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и сохранили шансы на выход в плей-офф. Счет в этой встрече в первом тайме открыл Дзюба, еще один мяч провел Магомед Оздоев.