Трамп назвал соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной проблемой

Достижение соглашения с Россией в ядерной сфере является самой важной проблемой, с которой сталкивается мир, заявил президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Лондоне.

По словам президента, с Москвой проводились консультации по поводу приостановки ядерных испытаний и создания ядерного оружия. "Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас. Мы очень упорно работаем над этим", - отметил Трамп. При этом глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Ранее президент США не исключал возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения, сторонами которой могли бы также стать Франция, Китай и другие страны.

Напомним, 2 августа по инициативе Вашингтона прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американцы объявили, что якобы российские ракеты типа 9М729 нарушают положения соглашения. Москва отвергала эти инсинуации. Российская сторона организовала показ ракеты для западных военных атташе, где были представлены все характеристики оружия. Со своей стороны, Москва выдвинула Вашингтону встречные претензии.

Кроме того, президент США заявил, что считает газопровод "Северный поток-2" проблемой, но с санкциями на его счет не определился. Примечательно, что журналисты задали вопрос о газопроводе на встрече Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой", - уклончиво пояснил Трамп.

Между тем депутаты бундестага выдвинули предложение, что в случае введения санкций со стороны США в отношении участников строительства "Северного потока-2", ввести ограничения на поставки американского сжиженного газа. Одновременно пригрозили Украине лишением финансовой помощи со стороны ЕС, если Киев и далее будет выступать с инициативами блокирования газопровода.