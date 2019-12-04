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04.12.2019 03:07
Рубрика: В мире

Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог против компаний США

Президент США Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном потребовал отмены цифрового налога против американских компаний. Хозяин Белого дома подчеркнул важность того, чтобы Франция обеспечила равные возможности для организаций из Соединенных Штатов.

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Главы государств также обговорили приоритеты предстоящего саммита НАТО и следующие шаги в энергетике и по Ирану, передает РИА Новости.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний США. Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты в ответ пообещали обложить стопроцентными пошлинами французские товары.

В мире США В мире Европа Франция Дональд Трамп
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