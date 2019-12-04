Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог против компаний США

Президент США Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном потребовал отмены цифрового налога против американских компаний. Хозяин Белого дома подчеркнул важность того, чтобы Франция обеспечила равные возможности для организаций из Соединенных Штатов.

Главы государств также обговорили приоритеты предстоящего саммита НАТО и следующие шаги в энергетике и по Ирану, передает РИА Новости.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний США. Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты в ответ пообещали обложить стопроцентными пошлинами французские товары.