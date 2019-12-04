Трамп сделал громкое заявление по сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу захваченных в Сирии нефтегазовых месторождений. Американский лидер заявил, что природные ресурсы принадлежат Вашингтону.

"Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - подчеркнул политик, прикрываясь борьбой с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ). "Террористы пытались сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы", - сказал Трамп.

Москва ранее неоднократно заявляла, что американцы находятся на северо-востоке Сирии незаконно. США просто воруют нефть и переправляют в другие страны. Караваны с черным золотом охраняются частными военными компаниями и спецназом.