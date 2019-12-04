В ГИБДД объяснили, почему из экзамена уберут "площадку"

Госавтоинспекция готовит ряд новых нормативно-правовых актов. Один из них затронет правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Основное нововведение, если акт будет принят - отмена приёма экзамена на площадке для категорий B, C и D с октября 2020 года. ТАСС узнал у ГИБДД, с чем связано такое решение.

Госавтоинспекция считает, что экзамен на "площадке", то есть закрытом автодроме со специально подготовленными "заданиями", попросту дублирует этот же экзамен в автошколе и оставлять его нерационально. К тому же, он отнимает большое количество времени, как у экзаменуемого, так и у сотрудников ГИБДД, при этом не показывая реальных навыков управления транспортным средством.

"Задача ГИБДД в данном случае (на экзамене - Прим.ред.) - оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. "Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным", - говорит Олег Понарьин, замглавы ГИБДД.

Сейчас экзамен на получение прав состоит из трёх этапов: теоретическая часть, "демонстрация" навыков управления автомобилем на автодроме и финальный - поездка по конкретному маршруту в городе, в реальной дорожной обстановке. Союз автошкол предлагает ввести в России балльную систему штрафов и поэтапную подготовку водителей. Это поможет повысить уровень подготовки будущих водителей.