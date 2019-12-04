Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.12.2019 12:30
Рубрика: ПДД

В ГИБДД объяснили, почему из экзамена уберут "площадку"

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Госавтоинспекция готовит ряд новых нормативно-правовых актов. Один из них затронет правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Основное нововведение, если акт будет принят - отмена приёма экзамена на площадке для категорий B, C и D с октября 2020 года. ТАСС узнал у ГИБДД, с чем связано такое решение.

Фото: Александр Уткин/РИА Новости
ГИБДД разрешила помечать специальным знаком автомобили с детьми

Госавтоинспекция считает, что экзамен на "площадке", то есть закрытом автодроме со специально подготовленными "заданиями", попросту дублирует этот же экзамен в автошколе и оставлять его нерационально. К тому же, он отнимает большое количество времени, как у экзаменуемого, так и у сотрудников ГИБДД, при этом не показывая реальных навыков управления транспортным средством.

"Задача ГИБДД в данном случае (на экзамене - Прим.ред.) - оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. "Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным", - говорит Олег Понарьин, замглавы ГИБДД.

Фото: iStock
Где в России чаще попадается некачественное топливо

Сейчас экзамен на получение прав состоит из трёх этапов: теоретическая часть, "демонстрация" навыков управления автомобилем на автодроме и финальный - поездка по конкретному маршруту в городе, в реальной дорожной обстановке. Союз автошкол предлагает ввести в России балльную систему штрафов и поэтапную подготовку водителей. Это поможет повысить уровень подготовки будущих водителей.

АвтоВАЗ пересмотрел цены и комплектации на Lada Vesta
Обновленный Hyundai Solaris для России: появилось первое изображение
#ПДД