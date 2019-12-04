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04.12.2019 12:30
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили отказ делегации РФ в визах США

Текст: Татьяна Замахина
В комитете Госдумы по международным делам пояснили, о чем свидетельствует тот факт, что американские власти не выдали визы российской делегации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее отказ получила делегация Федерального казначейства России и глава департамента МИД.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии журналистам отметил, что Вашингтон последовательно ведет "визовую войну". Создаются новые и новые препятствия российским представителям для участия в международных мероприятиях на территории США.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Косачев: Очередной отказ делегации РФ в визах США не останется без последствий

- Последний случай по невыдаче виз делегации Федерального казначейства лишь подтверждает эту негативную тенденцию и усугубляет ситуацию, - отметил глава комитета.

Он оценил новый инцидент как очередной удар по двусторонним отношениям.

По оценке Слуцкого, США проявили себя как недобросовестный партнер в плане организации многосторонних форматов.

Парламентарий напомнил о предыдущих отказах. Самым вопиющим из них, по его словам, стала невыдача виз без объяснения причин ряду членов делегации РФ, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в конце сентября.

- И, в частности, мой паспорт до сих пор находится в посольстве США в России, - рассказал депутат.

Происходящее, считает он, в очередной раз должно заставить задуматься о целесообразности проведения в США как различных международных форумов и конференций, так и мероприятий по линии ООН.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов тоже заявил, что в связи с очередным инцидентом целесообразно использовать другие страны для проведения масштабных международных мероприятий. То есть проводить их в более толерантных в плане допуска участников государствах.

В США же всегда есть риск, что делегатам будут чинить препятствия, отметил он в комментарии РИА Новости.

Фото: REUTERS/ERIN SCOTT
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Соединенные Штаты отгораживаются от России, считает парламентарий. Речь идет о нежелании вступать с РФ в диалог, учитывать ее позицию по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий.

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