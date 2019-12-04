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04.12.2019 21:06
Рубрика: Спорт

Клопп едет за титулом

"Ливерпуль" готовится выиграть новый трофей
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
На следующей неделе в Катаре пройдет 16-й по счету розыгрыш клубного чемпионата мира. Финал состоится 21 декабря в Дохе.
Для победы на клубном чемпионате мира "Ливерпулю" достаточно будет выиграть в Катаре два матча. Фото: Reuters Для победы на клубном чемпионате мира "Ливерпулю" достаточно будет выиграть в Катаре два матча. Фото: Reuters
Для победы на клубном чемпионате мира "Ливерпулю" достаточно будет выиграть в Катаре два матча. Фото: Reuters

Соревнования проходят по системе плей-офф. В них примут участие сильнейшие команды Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании, а также победитель чемпионата страны - хозяйки турнира - "Аль-Садд", который тренирует известный в прошлом испанский футболист, чемпион мира и Европы Хави. Кроме "Аль-Садда" в Катаре сыграют "Ливерпуль", "Фламенго", "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Йенген Спорт".

Фото: Istock
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В самых привилегированных условиях оказались "Ливерпуль" и "Фламенго". Они начнут борьбу за трофей с полуфинальной стадии. Английский клуб встретится 18 декабря с победителем пары "Монтеррей" - "Аль-Садд"/"Йенген Спорт", а бразильцы днем ранее с триумфатором пары "Аль-Хиляль" - "Эсперанс".

Безусловно, главным фаворитом клубного ЧМ является "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа находится в потрясающей форме. "Красные" уверенно лидируют в английском чемпионате и близки к первому за 30 лет "золоту" в Премьер-лиге.

Единственный минус - календарь. Дело в том, что 18 декабря у "Ливерпуля" запланирован матч Кубка английской лиги против "Астон Виллы". Выходит, за сутки "красные" должны провести две встречи. Клопп предлагал клубу из Бирмингема прилететь в Катар и сыграть там. Но "Вилла" вроде как отказалась. Как решится этот вопрос - пока неизвестно.

Что касается борьбы за клубный чемпионат мира, то Клопп заверил, что его команда со всей серьезностью относится к турниру.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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- Я рассматриваю клубный ЧМ как прекрасную возможность сыграть в этом соревновании, ведь не так часто удается это сделать. Мы будем соперничать с представителями разных континентов. А это необычно и создает новые трудности, - признался Клопп.

Пока неясно, отправятся ли все звезды "Ливерпуля" в Катар. С учетом плотного графика вполне возможно, что Клопп оставит кого-то из лидеров в Англии. В то же время "Ливерпуль" не так часто выигрывает трофеи, как тот же "Манчестер Сити". В любом случае уже на этой неделе "красные" огласят заявку на турнир.

Добавим, что рекордсменом по числу побед на клубном ЧМ является "Реал". Мадридский клуб четырежды завоевал этот трофей.

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