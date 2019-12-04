В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

В Одессе в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса один человек погиб и по меньшей мере 26 пострадали. Такие данные приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара погиб один человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС", - уточнили в ведомстве, сообщение которого приводит ТАСС.

Кстати, изначально предполагалось, что в пожаре погибла преподаватель колледжа. Однако позднее выяснилось, что это была студентка. "Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении местного издания "Думская", которое цитирует "Интерфакс".

В момент пожара, как выяснили спасатели, находилось свыше 400 человек. Большинство из них покинули здание самостоятельно. Правда, некоторые делали это, прыгая с четвертого и пятого этажей здания на припаркованные на улице машины. Пожарные эвакуировали и спасли 40 человек.

Хотя пожар был локализован около 15:00 по московскому времени, очаги возгорания наблюдаются до сих пор, уточнили в ГСЧС. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".