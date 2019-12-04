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04.12.2019 15:30
Рубрика: Видео

Видео: трактор встал на дыбы и сбросил водителя

Текст: Вадим Давыденко

Среднестатистическому российскому автолюбителю, уже уставшему от пасмурного неба и гололеда на трассах, непросто смотреть это солнечное видео из далекой Африки. Смотреть и завистливо вздыхать: ну надо же, а где-то сейчас сухо и тепло, и даже грунтовые дороги не превратило в грязевую кашу...

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Больше завидовать нечему - ни неопытности тракториста, героя ролика, ни "норовистости" его железного коня. Судя по всему, африканец-водитель просто не учел того, что трактор стоит на небольшом уклоне, а прицеп позади него сильно увяз в луже. И слишком лихо нажал на педаль газа.

Машина предсказуемо рванула вперед, взбрыкивая от нетерпения передними колесами, и прицеп сорвался. Освободившийся от груза железный конь встал на дыбы, сбросил своего хозяина на землю и проехал так пару метров. Просто чудо, что не упал на владельца.

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