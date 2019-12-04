Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского привезли в австрийскую столицу программу "Чайковский. Возвращение в Вену" - реконструкцию несостоявшегося здесь в 1892 году концерта, где Чайковский должен был дирижировать собственными сочинениями. Это оммаж Чайковскому, которому в следующем году мир будет отмечать 180 лет со дня рождения. БСО имени Чайковского вступит в год собственного юбилея - 90-летия. Главной частью его афиш станут программы музыки Чайковского в разных залах мира, в том числе концерты-реконструкции. Именно такой концерт и прошел в венском Концертхаусе в рамках международного проекта Tchaikovsky World Tour/Чайковский Мировое Турне.

Оригинальность идеи Чайковского-турне в том, что концерты будут проходить в городах, где выступал композитор, и звучать будут те сочинения, которые он тогда исполнял. Известно, что в последние годы своей жизни Чайковский активно гастролировал по городам Европы и Америки, дирижируя собственной музыкой. Эти концерты он воспринимал как важную миссию в продвижении русской музыки в мире. И, по сути, те исторические для русской культуры концерты стали (за двадцать с лишним лет до появления Дягилевских сезонов) первыми Русскими сезонами в мире.

Проект стартовал год назад в Москве, в день 125-летия смерти Чайковского. В Большом зале консерватории прозвучала реконструкция последнего концерта Чайковского, которым он дирижировал за девять дней до своей смерти в зале Дворянского собрания в Петербурге (16 октября 1893 года). Композитор представил тогда мировую премьеру своей Шестой "Патетической" симфонии. Часть программы из того концерта - Два танца из моцартовского "Идоменея" в редакции Чайковского - вошла в афишу концерта в венском Концертхаусе.

Между тем на несостоявшемся весной 1892 года концерте Чайковского в Вене, в Grosse Musikhalle должна была звучать только его собственная музыка: Первый фортепианный концерт си-бемоль минор, Третья оркестровая сюита и Сюита из балета "Щелкунчик". В тот момент в венском Пратере проходила крупная Международная музыкально-театральная выставка, призванная закрепить статус Вены как "музыкальной столицы" мира. Открывал выставку сам император Франц Иосиф, а среди композиторов и музыкантов, получивших приглашение в Вену, был Чайковский. Парадоксальный факт, но музыкальная Вена при жизни Чайковского не воспринимала его творчество: знаменитый филармонический оркестр отказался играть его Третью симфонию ("слишком русская"), а венскую премьеру Скрипичного концерта раскритиковали в оскорбительных для Чайковского выражениях. Великие оперные премьеры состоялись в Вене под руководством Густава Малера уже после смерти композитора. Между тем Чайковский приехал в Вену на выставку и начал репетировать. Однако концерт не состоялся: Чайковского возмутили столики в зале, предполагавшие трапезу публики во время исполнения его музыки. Он уехал, так никогда и не выступив в Вене.

"Возможно, это было ошибкой Чайковского, что он оставил Вену, он, вероятно, потом думал об этом, мучился. Он понимал, что Вена для любого музыканта - это великая держава музыки, столица культуры, стоявшая во все времена на самом высоком уровне. Здесь исполнялись его сочинения, но в том, как сложились у него отношения с Веной, была для него доля драмы, - заметил Владимир Федосеев на презентации концерта в российском посольстве в Вене. - Спустя больше ста лет мы привезли в Вену программу, которую он здесь так не сыграл. Правда, небольшие изменения внесли, добавив Танцы из "Идоменея" и арии Моцарта. Это наше приношение Вене и Моцарту, любимому композитору Чайковского".

К слову, сам Владимир Федосеев, восемь лет возглавлявший Венский симфонический оркестр, именно в Австрии получил профессиональное признание, и до сих пор каждое его выступление здесь проходит с аншлагами. Не исключением стал и его нынешний "исторический" концерт с БСО в Концертхаусе - одном из самых крупных музыкальных залов Европы, знаменитых своей чисто венской красотой декора ар-нуво и уникальной акустикой. В зале почти на 2000 мест оркестр звучал прозрачно и дифференцированно, слышен был каждый инструмент, независимо от плотности оркестровой фактуры. Красивые соло, мягкое, богатое звучание струнных, ясные духовые, тонкие динамические и темповые решения - твердый арсенал БСО, в очередной раз продемонстрировавший уровень и качество его оркестровой культуры.

Парадоксально, но музыкальная Вена при жизни Чайковского не воспринимала его творчество

Стоит напомнить, что два года назад Федосеев с БСО произвели уже в Вене фурор европейской премьерой неизвестной, воссозданной по сохранившимся фрагментам оперы Чайковского "Ундина", партитуру которой композитор уничтожил.

В этот раз венской премьерой от Федосеева было исполнение Первого фортепианного концерта Чайковского в авторской редакции, практически неизвестной публике, поскольку уже более ста лет знаменитый концерт во всем мире исполняется в версии Александра Зилоти. В Вене прозвучала вторая авторская редакция концерта (1879 года): именно ее Чайковский планировал когда-то исполнить здесь. Факт, но сегодня выбор редакции концерта для исполнителей - самая актуальная проблема, появившаяся после выхода томов Академического полного собрания сочинений П.И. Чайковского, открывших музыкантом ноты подлинные тексты Чайковского. Пока их играют единицы: Михаил Плетнев, Андрей Коробейников, Кирилл Герштейн. В Вене авторскую редакцию си-бемольного концерта впервые исполнил молодой пианист Дмитрий Шишкин, лауреат XVI Конкурса Чайковского. И хотя в его игре еще ощущался блестящий зилотиевский напор, плотный звук, крупные рельефы, виртуозная яркость, а траурные арпеджато, заменившие бодрые каскады аккордов, не слишком влияли на общий концепт, путь к сокровенному Чайковскому ему уже открыт, и в перспективе, возможно, он сыграет все три существующие редакции концерта.

Покорила венскую публику своей яркой харизмой и молодая российская певица, меццо-сопрано Василиса Бержанская, лауреат Международного конкурса Елены Образцовой и др. В ее моцартовском репертуаре - в неистовой мрачной арии мести Электры O smania, o furie… из "Идоменея" и в порывистой, лихорадочной арии влюбленного Керубино Non so piu cosa son ("Я не знаю, что со мной") из оперы "Свадьба Фигаро" - ощущалась техническая искусность, необходимая для тончайшей градации моцартовского звука, красота и объемность голоса, мощный темперамент, артистический магнетизм.

Сюрпризом для венцев стала также премьера Двух танцев из моцартовской оперы "Идоменей" (Annonce и Gavotte), составленных Чайковским. У Федосеева, единственного дирижера в мире, исполняющего эту партитуру, моцартовские Танцы звучат с удивительной для крупного состава оркестра грацией, с мягкой динамикой, на сфумато, словно драгоценная музыкальная ткань, просвечивающая сквозь века. По словам, Ады Айнбиндер, возглавляющей рукописные фонды музея Чайковского в Клину и Полное собрание сочинений Чайковского, существует только один нотный экземпляр "Танцев", сохранившихся в Клину в виде дирижерской партитуры.

- Это редакция появилась, потому что Чайковский на одном из своих концертов в качестве дирижера решил исполнить "Танцы" из оперы "Идоменей". Накануне он получил самый драгоценный в своей жизни подарок - первое в Европе полное Собрание сочинений Моцарта. Чайковский сделал небольшую мини-сюиту из двух фрагментов, добавил свои штрихи, убрал повторы. Эта редакция никогда не издавалась, и Владимиру Федосееву музей предоставил копию. Кстати, много лет назад, когда музей в Клину впервые посетил Риккардо Мути и ему показали эти ноты, он воскликнул: "Боже мой, Чайковский романтик!"

Сам Федосеев всегда подчеркивает, что Чайковского играть очень трудно, потому в его музыке легко впасть в сентиментальность. Но Чайковский, по его словам, стремился писать также естественно и искренне как Моцарт, его кумир. Именно поэтому Федосеев решил показать "дуэт" Чайковского и Моцарта в Вене. Для всего музыкального мира Федосеев сегодня является одним из главных проводников подлинного Чайковского. Именно поэтому вместе с БСО он стал "лицом" проекта Tchaikovsky World Tour. И это так очевидно, что именно из России "подлинный" Чайковский должен вернуться в музыкальный мир и нет ничего правильнее, чем играть сегодня музыку Чайковского по написанным композитором нотам.

Кстати

6 декабря программа "Чайковский. Возвращение в Вену" будет исполнена в Концертном зале Чайковского.

В 2020 году Владимир Федосеев с БСО имени П.И. Чайковского выступят в Праге. В перспективе - европейские города, Кембридж, где Чайковский за несколько месяцев до смерти получил звание почетного доктора, нью-йоркский Карнеги холл, на открытии которого выступал Чайковский.

Справка "РГ"

В работе над реконструкцией концертов Чайковского и в проекте Tchaikovsky World Tour участвует Дом-музей П.И. Чайковского в Клину и глава его рукописного фонда Ада Айнбиндер. В Венском Концертхаусе при поддержке британской компании "Cultural Solidaruty Media" была представлена выставка по материалам из фондов Дома-музея Чайковского и архивов БСО. Подразумевается, что все концерты проекта Tchaikovsky World Tour будут сопровождаться просветительскими выставками.

Концерт в Вене поддержали Фонд Елены Образцовой (Президентский грант), австрийские и британские партнеры.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"