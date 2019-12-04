Вучич рассказал, что при Путине Югославия могла бы избежать бомбежки

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в его стране Владимира Путина ценят больше, чем ценили всех прошлых российских лидеров.

"Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом, которые прошли сегодня в Сочи.

На переговорах в числе прочих тем также обсуждалась ситуация вокруг Косово. Путин сказал, что Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если они будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Он добавил, что Москва поддержит позицию Сербии.