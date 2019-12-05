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Рубрика: В мире

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. Газета The New York Times предположила, что он продолжит собирать компромат на политических соперников нынешнего президента США.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтон могут прилететь граждане Украины, которые подтвердят причастность к преступлениям Джо Байдена, главного политического соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

Напомним, демократы начали процесс импичмента Трампа, обвинив его в давлении на украинского президента Владимира Зеленского. В июле во время телефонного разговора хозяин Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена - сына Джо Байдена.

В мире США В мире экс-СССР Украина Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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