Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. Газета The New York Times предположила, что он продолжит собирать компромат на политических соперников нынешнего президента США.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтон могут прилететь граждане Украины, которые подтвердят причастность к преступлениям Джо Байдена, главного политического соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

Напомним, демократы начали процесс импичмента Трампа, обвинив его в давлении на украинского президента Владимира Зеленского. В июле во время телефонного разговора хозяин Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена - сына Джо Байдена.