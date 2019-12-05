АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому

Тольяттинский автозавод запустил новый роботизированный стенд, предназначенный для проведения ресурсных испытаний.

Как сообщает газета "ВА-Волжский Автостроитель", теперь навесные узлы кузова новых моделей Lada будут проверять исключительно этим методом.

Стенд обеспечивает максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации оценку конструкции автомобиля. Одновременно с этим сокращаются сроки испытаний и повышается качество самой оценки. Предполагается проведение тестов по собственным методикам АвтоВАЗа и Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ранее сообщалось о том, что завод отказался от использования испытательного трека на открытом воздухе. Теперь свежесобранные автомобили Lada тщательно проверяют в цеху под крышей. Тем самым отечественный автопроизводитель сэкономил на топливе и сократил расходы на уборку помещений - машины перестали завозить на колесах грязь.