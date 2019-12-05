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05.12.2019 12:12
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому

Текст: Валерий Карташов
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости

Тольяттинский автозавод запустил новый роботизированный стенд, предназначенный для проведения ресурсных испытаний.

Как сообщает газета "ВА-Волжский Автостроитель", теперь навесные узлы кузова новых моделей Lada будут проверять исключительно этим методом.

Фото: www.lada.ru
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Стенд обеспечивает максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации оценку конструкции автомобиля. Одновременно с этим сокращаются сроки испытаний и повышается качество самой оценки. Предполагается проведение тестов по собственным методикам АвтоВАЗа и Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ранее сообщалось о том, что завод отказался от использования испытательного трека на открытом воздухе. Теперь свежесобранные автомобили Lada тщательно проверяют в цеху под крышей. Тем самым отечественный автопроизводитель сэкономил на топливе и сократил расходы на уборку помещений - машины перестали завозить на колесах грязь.

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#Lada