Депутаты поддержали свой проект реформы ОСАГО

Стоимость жизни по ОСАГО остается самой низкой, а стоимость полисов автогражданки по-прежнему будет зависеть от места регистрации автовладельца. Депутаты решили поддержать свой облегченный законопроект по реформе ОСАГО.

Такое решение было озвучено на парламентских слушаниях, которые прошли в Госдуме. Напомним, что правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон об ОСАГО, в которых лимит по жизни и здоровью увеличивался в 4 раза с нынешних 500 рублей до 2 миллионов. Также отменялись коэффициент мощности автомобиля и территориальный коэффициент. Вводился новый коэффициент за серьезные нарушения правил, такие как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч и управление в нетрезвом виде. При этом расширялся тарифный коридор на 30 процентов как вверх, так и вниз.

Но эти предложения вызвали опасения, что стоимость полисов ОСАГО резко вырастет. Правительство перенесло сроки внесения проекта. А депутаты во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли тут же свой законопроект, в котором сохранили территориальный коэффициент и убрали повышение лимита по жизни и здоровью.

В ходе дискуссии заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин отметил, что правительственный законопроект имеет ряд преимуществ, но ЦБ готов согласиться на сохранение спорных коэффициентов и не повышать лимит по жизни, лишь бы ускорить процесс принятия этих поправок, которые позволят сделать тариф более индивидуальным.

Замминистра финансов Алексей Моисеев также высказался, что правительственный проект лучше, но минфин готов поддержать депутатский.

Правительственный проект поддержали даже представители общественных объединений. В частности, Петр Шкуматов рассказал об опросе, который был проведен среди автомобилистов. Их спрашивали, согласились бы они на полис с покрытием по жизни и здоровью 2 миллиона рублей, если бы его цена выросла на 1000 рублей. Более 60 процентов опрошенных с этим согласились. По словам Петра Шкуматова, "убийство по неосторожности, по сути, оценено сейчас в 500 тысяч рублей - это унизительно".

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин сообщил, что МВД принимало активное участие в подготовке правительственного законопроекта. Депутатский проект еще не получил оценки министерства. Но цели этих проектов общие - снижение аварийности.

Резюмируя обсуждение, Анатолий Аксаков сказал, что комитет направит на рассмотрение депутатский проект. Но ко второму чтению в нем будут учтены предложения правительства, депутатов и пожелания экспертов. А стоимость жизни и прощание с лишними коэффициентами останутся до другого законопроекта, которого долго ждать не придется.