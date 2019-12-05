Дмитрий Медведев подвел итоги 2019 года

Уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы России, а также стартовым для запуска национальных проектов. Цель - вывести страну на более высокие темпы роста и повысить доходы граждан, ведь важнее всего реальное благосостояние людей. Об этом глава правительства заявил в прямом эфире телепередачи "Разговор с Дмитрием Медведевым" в четверг.

Разговор прошел в новом расширенном формате - премьер отвечал на вопросы журналистов сразу 20 федеральных телеканалов, объединенных при переходе на цифровое телевидение в два мультиплекса. Их аудитория очень разнообразная, что и определило широкий круг тем, затронутых в ходе беседы. За два часа разговора Дмитрий Медведев подвел итоги развития страны в 2019 году, а также высказался об инфляции, безработице, лекарствах, скандале с допингом, домашнем насилии, протестных акциях и суверенном рунете.

Экономика: рост стабильный, но нужно разогреть

В 2019 году страна развивалась вполне успешно, считает глава кабинета министров. "Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - констатировал он.

В доказательство он привел отдельные показатели. Инфляция по итогам года не превысит 3,8 процента, что будет самым низким значением за всю историю России. Низкая инфляция означает незначительное повышение цен, с ней же связаны ставки по ипотеке как важного инструмента для решения жилищных проблем граждан. "Поэтому эта цифра нас не может не радовать", - сказал Медведев.

Безработица, ожидают в правительстве, снизится до 4,6-4,7 процента от экономически активного населения. Для сравнения, в крупнейших экономиках мира это в среднем 8-10 процентов. Профицит бюджета составит около 1,8 процента ВВП. "Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - заявил Медведев.

Возможно, не вполне достаточными выглядят темпы экономического развития. Кабинет министров рассчитывает добиться максимального роста ВВП в 1,3-1,5 процента. Президентом же, как известно, поставлена задача обеспечить темпы развития выше среднемировых, а это около 3 процентов в год. "Это вполне достижимо", - уверен Дмитрий Медведев. Значительная часть работы впереди, указал он.

Дмитрий Медведев: Я с полным основанием могу сказать, что развитие нашей страны в 2019 году было вполне успешным

В этом году экономика получила импульс от старта национальных проектов. "Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже, потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы рассчитывали", - признал председатель правительства. Нужно все проанализировать и эти ошибки учесть в работе следующего года, указал он. "Это также будет связано с политикой Центрального банка, решениями, которые они будут принимать, чтобы немного постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста", - отметил Дмитрий Медведев.

Нацпроекты: деньги большие, нужно тратить с умом

По оценке Дмитрия Медведева, медленно шло освоение средств, направленных на реализацию 12 нацпроектов. В ряде случаев министерства не спешили направлять их в регионы, а когда деньги поступали на места, там, оказывалось, не готова нормативная база для их использования.

- Все это в целом неправильно. Из этого нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно, в определенных пропорциях, как это и положено, - ожидает премьер-министр.

Для этого он поручил федеральным органам исполнительной власти до конца года положить ему на подпись все необходимые решения для финансирования национальных проектов прямо с 1 января. В то же время он обратил внимание, что "у нас нет цели взять и сразу все бухнуть куда-то и потратить". Нужен максимально эффективный результат. "Тратить - это дело хорошее, но тратить надо с умом", - пояснил он.

Отдельно в правительстве подготовили меры для ускорения экономического роста. Первостепенной задачей премьер видит снижение административных барьеров. Проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности придумана для того, чтобы отсечь нормативные акты, которые уже не работают, но, как выразился премьер, висят дамокловым мечом, давят на бизнес и в конечном счете на каждого человека.

При этом чиновникам строго указано, что они не должны трогать те нормативные акты времен СССР и РСФСР, которые устанавливают льготы, права и гарантии граждан. "Такие акты, естественно, сохранятся до тех пор, пока мы их не ретранслируем в современные акты", - снова заверил Медведев.

Другой залог развития экономики - улучшение делового климата. За совершенствованием законодательства в сфере гражданского, административного и уголовного права в страну должны прийти новые инвестиции. "Экономисты посчитали: если увеличить инвестиции, например, в дороги, в магистрали на 10 процентов, то это само по себе создает мультипликативный эффект, как принято говорить, и рост ВВП на 0,6 процента", - разъяснил премьер на конкретных цифрах.

Правительство тоже не намерено стоять в стороне от инвестирования в экономику. В следующем году будет распечатан Фонд национального благосостояния. "В ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму - здесь пока я говорю осторожно, - приблизительно равную 1 триллиону рублей", - заявил премьер-министр. Деньги направят на софинансирование частных проектов, в которых 80 процентов должны составлять частные инвестиции, а государство доложит оставшиеся 20 процентов. "Тогда эти проекты заработают, и в то же время у них будет твердая основа в виде государственного финансирования. Надеюсь, что этот инструмент тоже принесет пользу", - сказал глава кабинета министров.

Доходы: счет в пользу граждан

Не меньше предстоит сделать на социальном направлении. Макроэкономические показатели важны, но важнее всего реальное благосостояние людей, их реальные располагаемые доходы, согласился Медведев. В силу ряда причин в последние несколько лет они снижались, но ситуация меняется. "За истекшие девять месяцев этот тренд изменился, эти доходы начали расти. Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный - может быть, 0,2-0,3 процента", - подчеркнул глава кабмина.

- Но дело даже не в этом. Важнее всего самочувствие людей и их ощущения, - заявил он. - Если они понимают, что их доходы стабильны или - еще лучше - растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это тревожный сигнал для государства, правительства, с этим необходимо что-то делать.

Правительство, уверяет его председатель, все эти процессы видит, поэтому направляет большие средства на помощь наиболее уязвимым категориям населения. Это многодетные семьи, которым не хватает средств в семейном бюджете, это граждане пожилого возраста и инвалиды, ограниченные в трудоспособности. "Именно по этим целевым категориям мы и работаем. Именно поэтому был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать прежде всего тех, кто в этом нуждается", - напомнил глава кабинета министров.

Нужно строить новые здания больниц и поликлиник или проводить капитальный ремонт существующих, потому что в сарае невозможно лечить людей

- Работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки, конечно, будет продолжена. Мы постараемся сделать так, чтобы такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения, - пообещал Дмитрий Медведев.

Медицина: не жалеть денег, интересы пациентов важнее всего

Значимым социальным проектом стала модернизация первичного звена здравоохранения. Общее состояние сети медучреждений в ряде регионов удручающее, поделился премьер своими впечатлениями от посещений больниц в регионах. "Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда - в поликлинику, ФАП, больницу приходят практически все люди", - сказал глава правительства.

Для этого "нужны инвестиции в саму "первичку", нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих, потому что в сарае невозможно лечить людей", подчеркнул он. По расчетам правительства, на строительство и ремонт зданий, а также закупку оборудования в ближайшие пять лет потребуется не менее 550 миллиардов рублей или даже больше. "Эти деньги жалеть нельзя ни в коем случае", - уверен премьер.

Он также коснулся темы нескольких резонансных увольнений врачей, о которых говорили СМИ в последние месяцы. "Я не буду анализировать каждую конкретную ситуацию, скажу только одно: здесь главными являются интересы пациентов, все остальное нужно отодвинуть в сторону - амбиции, обиды и прочее", - уверен глава кабмина.

В интересах граждан - и доступность качественных лекарств по доступным ценам. На этом правительство тоже не экономит. В уходящем году расходы бюджета на бесплатные лекарства составили 150 миллиардов рублей, в следующем будет выделено 175 миллиардов. "Деньги есть, вопрос в том, чтобы их перевести в лекарства", - заметил Медведев. Существует перечень жизненно важных препаратов, он постепенно расширялся и сейчас включает более 750 позиций.

В каких-то случаях, признал премьер-министр, лекарства исчезают из аптек, но не стал в этом винить процессы импортозамещения. "Очевидно, что импортозамещение сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств. Это просто было бы неприемлемо и негуманно, вообще невозможно. Просто чтобы эти лекарства были дешевле", - заявил он. Наша страна и сама может производить лекарства: за последний год фармацевтическая промышленность продемонстрировала рост в 18 процентов.

Не менее сложная тема - государственное регулирование цен. Необходимы усилия, чтоб оно было более гибким, пояснил Медведев и рассказал, что недавно подписал постановление правительства, чтобы оно стало проще. Нужно постоянно перерегистрировать цены - "иначе они вылетят наверх", пояснил он. "Мы их "давим" в ряде случаев, по таким условиям не хотят работать производители и нужно находить компромисс", - заметил премьер.

- Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек, - еще раз повторил председатель правительства.

При закупках лекарств для поликлиник и больниц государство действительно поддерживает своего производителя, производящего качественные препараты. А в аптеке могут быть любые лекарства, не сомневается премьер. "Нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас, даже если рынок снижается, чтобы был ассортимент, чтобы по той же формуле можно было бы выбрать разные препараты", - добавил глава кабмина.

Мусор и тарифы: неусыпный контроль на местах

К социальным задачам в масштабе всей страны относится и реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ее неизбежность в руководстве страны поняли, когда граждане стали жаловаться на невозможные условия жизни по соседству с разрастающимися свалками.

Работа идет непросто, признал Дмитрий Медведев, отвечая на один из вопросов. "Это, во-первых, масштабные инвестиции. Во-вторых, людям далеко не всегда нравится, что утилизация должна проходить где-то у них под носом", - пояснил он.

Поэтому правительство вынуждено балансировать между необходимостью уничтожать коммунальные отходы и желанием людей чувствовать себя комфортно. Для этого требуется строить мусоросжигательные заводы, развивать мощности по сортировке отходов. "Если мы этого не сделаем, эти кучи будут расти и дальше. Заниматься этим надо, даже если это кому-то не очень нравится", - считает Медведев.

Опасения за чрезмерно высокие тарифы не оправдались, полагает премьер. В каких-то регионах это имело место, но при помощи временами ручного управления удалось не допустить масштабного роста тарифов, заявил глава кабмина. "Сейчас ситуация достаточно тихая. Это означает, что тарифы оказались приемлемыми", - отметил премьер-министр.

Сложным в реформе оказалось послать сигналы в регионы, что власти на местах должны заниматься этой темой в каждом конкретном районе и населенном пункте. "Из Белого дома мы не должны принимать решения по каждому мусорному бачку, который находится в регионе", - подчеркнул глава правительства.

"Надеюсь, коллеги-губернаторы, руководители муниципальных образований все это осознали и держат под своим неусыпным, ежедневным контролем. Задача эта очень важная. Нам надо жить в чистой стране, а страна у нас прекрасная", - отметил Дмитрий Медведев.

Недостаточно эффективная работа в рамках реформы с обращением коммунальных отходов приводит к отставкам. Так, бывший генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев был освобожден от должности, не проработав в ней и года. "Коллеги, которые непосредственно отвечают за этот процесс в правительстве, были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компании. Они хотят, чтобы там было больше энергии", - пояснил Медведев это кадровое решение.

Домашнее насилие: проблема есть, нужно реагировать

Сейчас ведутся жаркие дискуссии вокруг законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Сам премьер-министр, рассказал он, пока не сформировал окончательной позиции по этой инициативе Совета Федерации. Но одно он понимает точно: "В XXI веке никого не может утешить формула "бьет, значит - любит". Однако реакция на такие случаи может быть разная. Среди интересных новелл в предложениях сенаторов он назвал защитные предписания, которые могут выдавать суды и правоохранительные органы.

- С другой стороны, в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности, и это тоже вопрос - нужна она там или нет. Тем более что мы сейчас готовим новую версию Кодекса об административных правонарушениях, и вот там-то такой состав может появиться, - предположил глава кабмина.

По его словам, все это внимательно проанализировать, посмотреть и плюсы, и минусы, послушать всех, кто этим занимается. "Но то, что проблема есть, совершенно очевидно. Вопрос в том, как государство на это должно реагировать", - сказал премьер.

Интернет: никто ничего закрывать не собирается

Часть общества всколыхнуло принятие законопроекта о суверенном интернете. И напрасно, успокоил Медведев: "Он же направлен не на то, чтобы что-то запретить. Во-первых, запреты неэффективны, и достаточно легко в интернете обходятся".

Во-вторых, цель законопроекта в том, чтобы страну не отрезали от мировой Сети, если кому-то в голову это придет. "Обычно в этом случае говорят: "Ну, кто нас там собирается отрезать?" Это вот все обывательские разговорчики, потому что на самом деле отрезать могут от чего угодно", - призвал председатель правительства относиться к проблеме серьезнее. Если в мире звучат угрозы отрезать нашу страну от системы верификации платежей, то почему не может ходить подобных идей и с интернетом, предложил он задуматься.

- Тем более, что мы стоим на пороге не обычного интернета, связанного с бытовыми потребностями, но и интернета вещей, а это технологические процессы. Если кто-то кого-то отрезал, то, по сути, можно остановить все что угодно - допустим, энергетическую станцию, полеты самолетов, - сказал премьер-министр.

И, конечно, все законодательные изменения, затрагивающие Рунет, не приведут к закрытию каких-то крупных ресурсов, того же YouTube. "Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", - ответил Медведев тем тележурналистам, кто имеет доход и на этом ресурсе.

Акции протеста: полезны, когда соблюдается закон

На волне отдельных событий граждане даже выходили на акции протеста. В них председатель правительства увидел мощный запрос на справедливость. "Само по себе это нормально, вопрос только в одном: ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно, - полагает он. - Можно заявить о своем мнении, это нормально. Но заявлять о своем мнении надо в порядке, предусмотренном действующими правилами".

Закон может не нравиться, но его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, предостерег премьер: "То, что во Франции делали "желтые жилеты", у нас может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный".

Любая юридически разрешенная активность допустима и даже необходима, не сомневается Дмитрий Медведев, поскольку государство должно эти настроения улавливать. А по судебным процессам, проходящим после летних уличных акций в Москве, надо досконально разбираться в каждом отдельном случае. "Здесь нет абстрактного правосудия. Оно абсолютно конкретное", - подчеркнул глава кабинета министров.

Спорт и допинг: напоминает бесконечный антироссийский сериал

Ровно в эти дни вся страна следит за тем, как Всемирное антидопинговое агентство намерено в очередной раз наказать российский спорт за, как считают эксперты организации, массовое нарушение антидопинговых правил.

Дмитрий Медведев не спорит, что в России есть проблема с допингом и это неприемлемо. "Мы должны занять более строгую позицию по этому поводу в отношении всех тех, кто принимает решения об использовании препаратов, при понимании, конечно, того, что финальная ответственность все-таки лежит на спортсмене и его враче", - заявил он.

Однако продолжающийся вокруг нашей страны допинговый скандал напоминает ему бесконечный антироссийский сериал, в котором можно наказывать спортсменов повторно и накладывать ответственность на тех, чья вина вообще не доказана.

- Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны, - не ожидает премьер-министр ничего хорошего, - но, естественно, нашим спортивным властям - и минспорту, и другим - даны указания сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена, для того чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях.

И раздражает, признался Дмитрий Медведев, что все указывают на Россию, а другие страны будто безгрешны. "Мы же знаем все эти примеры, но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно "разматывают", - напомнил он.

В ближайшие несколько лет мы направим из Фонда национального благосостояния сумму, приблизительно равную 1 трлн рублей. И эти деньги будут использоваться для инвестиционных проектов, для развития экономики

- Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией, - не сомневается глава кабмина, - но работу эту проводить надо, а с другой стороны, нужно будет биться, и мы это делаем, за интересы российского спорта и российских спортсменов.

Жизнь в СССР: Хорошее было, но смотреть нужно вперед

В ходе интервью у премьера поинтересовались мнением, почему огромное количество людей в стране говорят, что хотели бы жить во времена СССР. Слышать это можно даже от молодежи, которая родилась уже после распада той страны. "Для людей моего поколения и более взрослого это свойство человеческой памяти. Мы помним только самое лучшее из периода нашей молодости", - считает Медведев. Человек так устроен, что он вычеркивает из памяти все плохое, но в отношении советских времен существует определенная идеализация.

- В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не надо, - заявил глава кабинета министров. - Это было очень сложное государство.

Той части молодежи, которая говорит, что хотела бы оказаться там, Дмитрий Медведев попробовал объяснить на простых, бытовых вещах: "Где очутиться? У пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами?". Даже в таком большом городе, как Ленинград, ничего не было, вспоминал премьер. Были в СССР определенные социальные гарантии, согласен глава правительства, но и их не стоит идеализировать. Система здравоохранения, например, хоть и была бесплатная, но в школе на медосмотре у будущего премьера просто измеряли рост и вес.

Какие-то вещи в советские времена были устроены рационально, признал Медведев. Действительно качественным было образование. Но, уверен он, абсолютное большинство современной молодежи не смогло бы жить в той стране: "Для современной молодежи там было бы крайне неуютно". Молодых людей он призвал смотреть вперед, но не забывать прошлое своей страны. "Советский Союз - это наша история. Противоречивая, но очень важная", - сказал председатель правительства.

Россия - Беларусь: Союз - большая ценность

В части международных отношений уходящий год запомнится 20-летним юбилеем со дня подписания договора о создании Союзного государства с Беларусью. "Это большая ценность. Мы часто друг с другом и спорим, и обиды какие-то высказываем, особенно в эмоциональном порыве это происходит, но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий", - оценил премьер текущие результаты интеграции.

- Нам нужно этим дорожить. Нам нужно сделать все, чтобы эта интеграция сохранилась, - заявил он.

Союзное соглашение остается хорошей базой для развития отношений между странами еще на годы вперед, считает Медведев, но время на месте не стоит, страны развиваются и меняются, поэтому сейчас потребовалось посмотреть, что в этом договоре работает, а что нет. Совершенно нормальным в процессе интеграции отказ сторон от части своего суверенитета, добавил премьер. "Любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, отдали часть своих полномочий на наднациональный уровень".

- Не нужно бояться этого. Здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое, социальное развитие на годы вперед, - призвал глава российского кабмина партнеров.

Украина: Главное, чтобы у Зеленского хватило духа и мужества

Смелости Дмитрий Медведев пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Для него очевидно, что лидер соседнего государства, с которым у России продолжается конфликт, хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, в том числе с Москвой. "Хочет, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос, получится ли у него", - подчеркнул премьер.

Ряд политических сил, например, накануне встречи "нормандской четверки" стали призывать украинцев на Майдан. "Очевидно, что это "удавка", которую пытаются на него накинуть так, чтобы он не посмел вообще выйти за ранее очерченные его предшественником границы", - оценил Медведев положение украинского лидера.

- Самое главное, чтобы у него хватило сил, духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, - считает председатель правительства России, - противостоять оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Российской Федерацией.

Наконец, мужества пора набраться Евросоюзу, который из-за той же Украины испортил отношения с Россией. ЕС, как сказал Дмитрий Медведев, нужно признать некоторое ошибки и выйти в плоскость нормализации сотрудничества. "Не мы эту войнушку начали и не нам ее завершать", - снова указал он, почему первый шаг должна сделать Европа. Как оптимист глава кабмина уверен, что в будущем торговые войны и политика взаимных санкций закончатся. "Все будет хорошо, но в исторической перспективе, а сейчас здесь сложно", - констатировал он.