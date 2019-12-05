Экс-глава МИД Австрии назвала беседы с Путиным самыми интересными

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поделилась впечатлениями об общении с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, с главой РФ и с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым у нее состоялись самые интересные беседы на посту главы ведомства.

"Говоря с ними, имеешь дело с людьми, у которых большой профессиональный и жизненный опыт. Это значит, что они могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор, а это и есть самое главное в дипломатии", - призналась Кнайсль.

По словам Кнайсль, мировая дипломатия сильно сдала позиции. "Нет настоящего разговора, когда смотрят друг другу в глаза, когда ведут диалог", - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, в марте текущего года Владимир Путин встретился с главой МИД Австрии в Москве. Они обсудили региональные конфликты, общую ситуацию в мире и отношения России и Европы. Ранее российский лидер был гостем на свадьбе Кнайсль. Приезд Путина на торжество не нес политической подоплеки, это было частное мероприятие. Президент России был приглашен на свадьбу, когда находился с официальным визитом в Вене.