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Рубрика: В мире

Экс-президент США Картер выписан из больницы

Бывший глава Белого дома Джимми Картер выписан из больницы в штате Джорджия, передает ТАСС. Экс-президент успешно прошел курс лечения.

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"Бывший президент США Джимми Картер этим вечером выписан из медицинского центра Phoebe Sumter, где ему была оказана помощь в связи с инфекцией мочевыводящих путей, - передает агентство официальный комментарий неправительственной организации "Центр Картера". - Он говорит, что рассчитывает продолжать отдых и выздоровление в своем доме в Плейнс, штат Джорджия",

Напомним, что 95-летний Картер является старожилом среди всех бывших президентов США, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем. Ранее он уже был госпитализирован для проведения операции по снижению внутричерепного давления и из-за неоднократных переломов конечностей.

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