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05.12.2019 20:03
Рубрика: ПДД

Глава МВД: Ведомство не отвечает за работу камер на дорогах

Глава МВД опроверг мнение о том, что ГИБДД контролирует работу передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах России.
Игорь Зарембо / РИА Новости Игорь Зарембо / РИА Новости
Игорь Зарембо / РИА Новости

"В обществе сложился стереотип о том, что все, происходящее на дорогах, напрямую касается ГИБДД и МВД РФ. Это не так", - подчеркнул Владимир Колокольцев, которого цитирует ТАСС.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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По его словам, ведомство не имеет отношения как к вопросам эксплуатации дорожных камер, так и к "перераспределению финансовых средств", полученных с их помощью при взимании штрафов с автолюбителей. Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, которые заключают договор с коммерческими структурами об установке и эксплуатации средств фиксации.

"Часть средств, полученных от штрафных санкций, идет в региональные бюджеты, а часть средств - в бюджеты этих коммерческих организаций. В этой цепочке сотрудников министерства нет", - заявил Колокольцев. И добавил, что "мы не были рядом с этими устройствами и не будем находиться".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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При этом он напомнил, что МВД отреагировало на поручение президента о необходимости "внимательнее относиться к местам установки подобного рода устройств". Все они были нанесены на интерактивную карту на сайте ГИБДД, которой "пользуется целый ряд навигационных систем, а, соответственно, и автомобилисты".

Колокольцев добавил, что Минтранс вскоре подготовит методические рекомендации, которые предусматривают контроль и согласование мест размещения передвижных комплексов с МВД.

#ПДД