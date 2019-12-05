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05.12.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Главный конкурент Tesla строит завод на деньги нефтяных королей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lucid Motors. Фото: Пресс-служба Lucid Motors.
Фото: Пресс-служба Lucid Motors.

Калифорнийская компания Lucid Motors, известная как эксклюзивный поставщик батарей для гонки электроболидов Formula E, приступила к строительству завода по производству электромобилей (мощность предприятия - 130 тысяч машин в год).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Местом строительства завода избран город Каса Гранде в Аризоне. Lucid привлекла близость к технопарку производителей автокомпонентов "Arizona-Sonora" и льготы от городских властей в обмен на обязательство создать 4800 рабочих мест к 2029 году. Завод возводится на средства инвестиционного фонда королевской семьи саудитов.

Рыночную стратегию Lucid написал с истории успеха Tesla: первым массовым продуктом станет большой, быстрый и с высокой автономностью седан Lucid Air. Его обещают выпустить в 2020 году. Предоплату в 2500 долларов на него уже принимают.

Фото: Пресс-служба Lucid Motors.

Чем Lucid Air будет крыть Tesla Model S? Дизайном и динамикой. Рабочее место водителя Lucid Air - это не один планшет, а четыре: один на привычном месте по центру консоли, остальные - в форме триптиха перед водителем.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Панорамное лобовое стекло прерывается единственным узким перекрытием над задним диваном, дальше - заднее стекло. Задний диван можно заменить индивидуальными ложами как в первом классе аэробуса.

Мощность двух электродвигателей достигает 1000 л.с., разгон 0-96 км/ч заявлен на уровне 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена не 250 км/ч, как в Tesla Model S, а 350 км/ч. Автономность составит 644 км. Lucid рассчитывает продавать по 20 тысяч Air в год.

Фото: Пресс-служба Lucid Motors.
#Tesla