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Huawei впервые выпустила смартфон без деталей из США. Его продают в России

Текст:   Антон Благовещенский
05.12.2019,  
18:14

Компании Huawei удалось полностью отказаться от использования американских комплектующих при производстве новейшего флагманского смартфона Mate 30 Pro, сообщает The Wall Street Journal.

На смену чипам, выпущенным в Соединенных Штатах (Broadcom, Skyworks, Cirrus Logic), пришли электронные узлы производства компаний из Нидерландов, Тайваня и Японии (MediaTek, Murata).

Кроме того, Huawei научилась обходиться без американских компонентов при производстве базовых станций 5G. В то же время представители китайской компании отметили в разговоре с The Wall Street Journal, что были готовы и дальше приобретать электронные узлы в США, но санкции вынудили производителя искать других технологических партнеров.

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Единственный американский продукт в новых Huawei Mate 30 - это бесплатная версия Android AOSP, но ее со временем может заменить Harmony OS собственной разработки компании.

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