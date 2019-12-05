Huawei впервые выпустила смартфон без деталей из США. Его продают в России

Компании Huawei удалось полностью отказаться от использования американских комплектующих при производстве новейшего флагманского смартфона Mate 30 Pro, сообщает The Wall Street Journal.

На смену чипам, выпущенным в Соединенных Штатах (Broadcom, Skyworks, Cirrus Logic), пришли электронные узлы производства компаний из Нидерландов, Тайваня и Японии (MediaTek, Murata).

Кроме того, Huawei научилась обходиться без американских компонентов при производстве базовых станций 5G. В то же время представители китайской компании отметили в разговоре с The Wall Street Journal, что были готовы и дальше приобретать электронные узлы в США, но санкции вынудили производителя искать других технологических партнеров.

Единственный американский продукт в новых Huawei Mate 30 - это бесплатная версия Android AOSP, но ее со временем может заменить Harmony OS собственной разработки компании.