Камеры фиксации нарушений ПДД расставят в едином порядке

Видеокамеры на дорогах будут устанавливать по единым правилам - в потенциально аварийных местах и с предупреждающими знаками. Законопроект об этом в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказал зампред думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

В городах камеры будут размещать не ближе 1 километра друг от друга. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Важно, чтобы камеры были расставлены в соответствии со специальными требованиями, и эта расстановка была понятна гражданам, подчеркнул депутат. Это будет закон прямого действия, пояснил он.

Методика определения мест размещения средств автофиксации нарушений ПДД уже разработана Минтрансом и утверждена проектным комитетом по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 19 ноября (копия есть у "РГ"). Документ носит рекомендательный характер, пояснил директор заместитель департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Александр Проходцев. Но ключевые положения методики войдут в закон.

Например, на въезде в населенные пункты камеры должны размещаться так, чтобы зоны их контроля начинались не менее чем через 100 метров после вводимых ограничений скорости. В населенных пунктах камеры будут размещать не ближе 1 километра друг от друга, а вне них - не ближе 5 километров. "Выбор места установки технических средств автофиксации должен быть обусловлен целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения поступления средств в бюджет от взыскиваемых штрафов", - закрепляет методика.

Зоны контроля камер должны начинаться не менее чем через 100 метров после въезда в населенный пункт

Все камеры снабдят предупреждающими знаками - в населенных пунктах за 50-100 метров до камеры, а на федеральных трассах - за 200-300 метров.

Сейчас действует около 11 тысяч стационарных и 4 тысяч передвижных средств автофиксации нарушений ПДД. Зачастую регионы передают дороги для эксплуатации в концессию частным компаниям. "А вот они начинают откровенно баловаться, расставляют камеры где угодно", - говорит Владимир Афонский. Мобильная камера перемещается, и выяснить, правильно ли она стояла, невозможно.

Мобильные камеры останутся. Но придется заранее указывать места их размещения в проектах организации дорожного движения. А в случае изменений - направлять уведомление об этом в орган, согласовавший проектную документацию.

За нарушение правил установки камер начнут наказывать конкретных должностных лиц. Для этого предполагается внести изменения в КОАП, отметил Афонский.