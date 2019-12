Клип с песней из "Холодного сердца 2" набрал больше 3 млн просмотров

Клип на композицию Into the Unknown, которую в продолжении мультфильма "Холодное сердца" исполняет американская актриса Идина Мензел, подарившая голос главной героине - Эльзе, собрал более 3 млн просмотров на YouTube всего за 2 дня.

Премьера фильма состоялась в конце ноября этого года, и музыкальные композиции вновь покорили сердца зрителей. Героиня пытается понять, куда зовет ее голос, и выяснить природу своей магической способности - управлять льдом и снегом.

Это уже второй громкий хит "Холодного сердца": в 2014 году, через год после выхода на экраны первой части мультфильма, композиция Let it go (в русском дубляже - "Отпусти и забудь") стала лауреатом премии "Оскар" за лучшую песню в фильме.

По сюжету, Эльза исполняет песню, скрывшись от людей в горах после того, как они узнали, что ее прикосновения способны замораживать все вокруг. Теперь ей больше не придется скрывать свой дар, который раньше был ее проклятием. И, исполняя Let It Go, героиня возводит восхитительный замок изо льда и снега. Тогда менее чем за полгода песня набрала более 100 миллионов просмотров на YouTube.