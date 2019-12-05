Новости

Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода 19:02
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма "Мулан" 18:53
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы 18:52
В Хиросиме могут снести здания, устоявшие при атомном взрыве 18:48
Палата представителей Конгресса США готовит обвинения против Трампа 18:39
Главный строитель Воронежа оказался под следствием 18:39
Новейшая АПЛ "Казань" выполнила стрельбы в Белом море 18:31
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези "Последний богатырь" 18:18
Полиция задержала более 65 участников акции протеста в Париже 18:15
Зрители могут сами составить новогоднюю телепрограмму 18:11
Правительство назовет производителей самых качественных товаров 18:07
ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге 18:04
Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем 18:03
Subaru рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 18:00
Путин рассказал о диверсификации отношений с Монголией 17:57
Клип с песней из "Холодного сердца 2" набрал больше 3 млн просмотров 17:36
Владимир Путин поддержал идею создания "Школы Деда Мороза" 17:34
Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2019" 17:31
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонувшей женщины 17:31
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам 17:27
Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса 17:27
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того" 17:22
Путин захотел присоединиться к поисковикам 17:20
Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины" 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 17:36
Рубрика: Культура

Клип с песней из "Холодного сердца 2" набрал больше 3 млн просмотров

Текст: Мария Воронова

Клип на композицию Into the Unknown, которую в продолжении мультфильма "Холодное сердца" исполняет американская актриса Идина Мензел, подарившая голос главной героине - Эльзе, собрал более 3 млн просмотров на YouTube всего за 2 дня.

Фото: kinopoisk.ru
"Холодное сердце 2": во-первых, это красиво

Премьера фильма состоялась в конце ноября этого года, и музыкальные композиции вновь покорили сердца зрителей. Героиня пытается понять, куда зовет ее голос, и выяснить природу своей магической способности - управлять льдом и снегом.

Это уже второй громкий хит "Холодного сердца": в 2014 году, через год после выхода на экраны первой части мультфильма, композиция Let it go (в русском дубляже - "Отпусти и забудь") стала лауреатом премии "Оскар" за лучшую песню в фильме.

По сюжету, Эльза исполняет песню, скрывшись от людей в горах после того, как они узнали, что ее прикосновения способны замораживать все вокруг. Теперь ей больше не придется скрывать свой дар, который раньше был ее проклятием. И, исполняя Let It Go, героиня возводит восхитительный замок изо льда и снега. Тогда менее чем за полгода песня набрала более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Культура Музыка Культура Кино и ТВ Анимация РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается