Lada без крыши и дверей: супертюнинг "Нивы"

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали об очередном уникальном автомобиле - Lada 4x4 кабриолет.

У редкой Lada 4x4 1995 года выпуска с пробегом в 9700 км отсутствуют двери и крыша, зато сварены дуги безопасности. В то же время закрытый верх для данного экземпляра не предусмотрен в принципе.

"Пляжная" версия Lada 4x4 отличается серьёзным внедорожным набором. Установлен силовой передний бампер, "кенгурятник" с противотуманными фонарями, "злая" резина BFGoodrich, расширители арок, силовые пороги, шноркель, воздухозаборник на капоте, LED-панель ("люстра").

Салон внедорожника получил комфортные сиденья, вместительный подлокотник, радиостанцию, шумоизоляцию всей внутренней поверхности, сзади вместо дивана смонтированы "скамейки", пол отделан рифлёным алюминием, имеется ниша для багажа, откидывающийся борт, на самой крышке висит запасное колесо.

Кабриолет Lada 4x4 "лифтанули" на 50 мм, в подвеске появилась регулируемая тяга "Панара" (реактивная тяга), также он оснащается 1,7-литровым "атмосферником", мощность которого была доведена до 100 л.с. К слову, в подкапотном пространстве отсутствует запасное колесо и установлен дополнительный воздушный фильтр с выходом на шноркель.

Внедорожник после всех доработок оценивается в 950 000 рублей.